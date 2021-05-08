Milyarder sevgilisi jet bulamayınca uçağı kapatmıştı! Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. Şehir değiştirmek isteyen çift, Bali'de özel jet bulamayınca, Alsaloussi bir uçağın tüm biletlerini satın alarak jest yapmıştı. Subaşı da, uçağın içinden bir görüntü paylaşarak, “Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti.” ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrasında çift, bu kez özel jetle havalandı!

Yaklaşık bir haftadır Dubai'de tatil yapan çift, dönüşte özel jet ile yolculuk yaptı. Subaşı o anları da Instagram hesabından yayınladı. Uçağın içinde sevgilisinin sürprizi olan güllerle de karşılaşan Subaşı mutluluğunu dile getirdi. Çiçeklerle poz veren Subaşı, Alsaloussi'ye olan aşkını "Seni seviyorum" sözleriyle dile getirdi.

"HER ZAMAN EN İYİSİNİ HAK ETTİĞİMİ BİLİYORDUM"

Sevgilisinin kendisi için uçak kapatmasının ardından hakkında çok sayıda tweet atılan Şeyma Subaşı, kendisine gelen eleştirilere, "Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! 'Harika bir adam nasıl olmalı?' diye bir kitap yazmalısın" şeklinde yanıt vermişti.

