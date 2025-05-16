Milyonda bir görülen bir hastalığa yakalanmıştı! Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'tan 1 ay sonra ilk haber...

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

MERT HAKAN TABURCU OLDU

Yaklaşık bir aydır hastanede olan Mert Hakan Yandaş'ın taburcu olduğu öğrenilirken, tedavisine 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde Samandıra Tesislerinde ve evde devam edileceği öğrenildi.

MİLYONDA BİR GÖRÜLEN ENFEKSİYON...

Mert Hakan Yandaş'ın milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyon geçirdiği belirtilmişti. Virüs kaynaklı bu rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi altında kalan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mert Hakan'ın 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.