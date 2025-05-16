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Milyonda bir görülen bir hastalığa yakalanmıştı! Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'tan 1 ay sonra ilk haber...

Bir süredir sahalardan uzak olan ve hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Mert Hakan Yandaş'tan 1 ay sonra ilk haber geldi. Nadir görülen bir enfeksiyona yakalandığı öğrenilen tecrübeli oyuncunun hastaneden taburcu olduğu, tedavisine tesislerde ve evde devam edeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Milyonda bir görülen bir hastalığa yakalanmıştı! Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'tan 1 ay sonra ilk haber...
Berker İşleyen
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

MERT HAKAN TABURCU OLDU

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Yaklaşık bir aydır hastanede olan Mert Hakan Yandaş'ın taburcu olduğu öğrenilirken, tedavisine 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde Samandıra Tesislerinde ve evde devam edileceği öğrenildi.

MİLYONDA BİR GÖRÜLEN ENFEKSİYON...

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Mert Hakan Yandaş'ın milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyon geçirdiği belirtilmişti. Virüs kaynaklı bu rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi altında kalan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mert Hakan'ın 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.

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