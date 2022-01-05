Milyoner Arda Ayten'den aşk paylaşımı!

Kim Milyoner Olmak İster programında 1 milyonun sahibi olan Arda Ayten, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ayten, aşk hakkındaki sözleriyle dikkat çekti.

AŞK YORUMU

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Arda Ayten, takipçisinden gelen ''Aşkı anlayıp sonra mı yaşamak, sonra yaşarken mi anlamak?'' sorusuna, ''Bence önce fikirler geliştirmek, ardından deneyimlenmek, hatalar yapmak, öğrenmek ve neticede sonunda seçtiğin o sayfada daha hünerli ellerle yazmak'' yanıtını verdi.

''Hayatında hiç aşık oldun mu?'' sorusuna ''Evet'' yanıtını veren Arda Ayten, ''Sence ilk adımı kadın mı atmalı?'' sorusunu ise ''Kadın yahut erkek, bence bir farkı yok. Bir baloda dansa davet etmek gibi bir şey. Bence en önemlisi adımların uyumu'' sözleriyle cevapladı.

MİLYONER ARDA ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Pandemi döneminde seyircisiz çekilen Kim Milyoner Olmak İster'de 'uzman joker' olarak yer alan Arda Ayten, hayatını eğitime adadı. Gününün büyük bir kısmını kitap okuyarak geçiren Arda Ayten, incelediği eserlerde dikkat çeken detayları takipçileriyle paylaşıyor.



