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Milyoner'i kazanmıştı! Depremde odası yerle bir olan Arda Ayten paylaştı! 'Bazen krizler geçiriyorum'

01.03.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyoner programında 2019'da yarışan ve 1 milyon TL'yi kazanan Arda Ayten, depreme uykusunda yakandı. Depremin ardından odasının son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Milyoner programdan kazandıklarıyla kurduğu odası depremde yerle bir olan Arda Ayten son paylaşımında, 'Krizler geçiriyorum' diye yazdı.

Milyoner'i kazanmıştı! Depremde odası yerle bir olan Arda Ayten paylaştı! 'Bazen krizler geçiriyorum'

Milyoner programı ile adından söz ettiren Arda Ayten, programda İstiklal Marşı ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayarak 1 milyon TL'yi kazanmıştı. Programda, Kahramanmaraş'ta Tıp eğitimi alan ve İskenderun'da yaşayan Arda Ayten sosyal medya hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı. İşte bir takipçisinin 'Nasılsın?' sorusuna 'Bazen krizler geçiriyorum' diye yanıt veren Ayten'in son paylaşımları...

'BAZEN KRİZLER GEÇİRİYORUM'

Arda Ayten, bir takipçisinden gelen, 'Nasılsınız?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hayatımın şu ana değin en zorlayıcı senesini yaşadım diyebilirim gönül rahatlığıyla.
Psikolojik dipleri fazlasıyla keşfettim.
Bazı sonsuz dehlizlerin suyundan yudumladım.
İyi olduğumu söyleyemem.
Ne var ki kötü de sayılmam.
Depremzedeyim, hayatı alaya alarak gülümsemeye çalışıyorum.
Bazen krizler geçiriyorum.
Bazen de kendimden geçiyorum."

Milyoner'i kazanmıştı! Depremde odası yerle bir olan Arda Ayten paylaştı! 'Bazen krizler geçiriyorum'

NE OLMUŞTU?

Arda Ayten depreme uykusunda yakalanmıştı. Depremde dolabın üzerine devrildiğini söyleyen Ayten o anları şöyle anlatmıştı: "Gözümü açar açmaz üzerime devrilmekte olan dolabın kapaklarını fark ettim. Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığında bana seslenirken dolabın altına sıkışıp kalmışım. Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik."

Milyoneri kazanan Arda Ayten depreme Hatay’da yakalanmıştı! Odasının son halini paylaştı! “Milyoner'den kazandıklarımla…”

Depremde, kütüphanesi yerle bir olan Ayten o anın karesini çekip, "Milyoner'den kazandıklarımla kurduğum kütüphanemdi. Defalarca önünde yayın yapmıştık. Umarım kitaplarımı kurtarabilirim. 20 yıllık emekti." diye yazdı.

Milyoneri kazanan Arda Ayten depreme Hatay’da yakalanmıştı! Odasının son halini paylaştı! “Milyoner'den kazandıklarımla…”

“ZEHİRLENDİĞİMİ FARK ETTİM”

Arda Ayten, depremin ardından evden çıktıklarını ve çadır kurduklarını söylemiş ve, "Çam odununun zehirleyici kokusunu çekerek - çünkü arabaya gidip yatmayı denedik ancak kar yağıyordu ve çok soğuktu - içeride ısınmaya çalıştık. Bir yerden sonra bilincimi kaybettiğimi, zehirlendiğimi fark ettim. Annemi de alıp dışarı çıktık." ifadelerini kullanmıştı.

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