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Milyoner iş insanı fil saldırısında hayatını kaybetti! Havaya fırlattı, kimse hızına yetişemedi! Ölümünü izlediler

Ünlü Gondwana Özel Av Rezervi'nin kurucu ortağı ve CEO'su olan 39 yaşındaki FC Conradie, bir filin saldırısına uğradı. Turistlerin yakınına yaklaşınca müdahale etti ve fil sonu oldu.

Milyoner iş insanı fil saldırısında hayatını kaybetti! Havaya fırlattı, kimse hızına yetişemedi! Ölümünü izlediler

Güney Afrika'nın en bilinen ve lüks safari merkezlerinden Gondwana Özel Av Rezervi'nin kurucusu ve milyoner iş insanı FC Conradie, bir fil tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

Milyoner iş insanı fil saldırısında hayatını kaybetti! Havaya fırlattı, kimse hızına yetişemedi! Ölümünü izlediler 1

HAVAYA FIRLATTI HIZINA KİMSE YETİŞEMEDİ

Rezervin yoğun olarak kullanılan bir bölgesinde meydana gelen olayda , yaklaşık altı ton ağırlığındaki bir Afrika boğa fili, turistlerin bulunduğu alana yaklaştı. Durumu fark eden 39 yaşındaki Conradie, potansiyel bir tehlikeyi önlemek amacıyla fili bölgeden uzaklaştırmak için harekete geçti.

Milyoner iş insanı fil saldırısında hayatını kaybetti! Havaya fırlattı, kimse hızına yetişemedi! Ölümünü izlediler 2

Devasa fil, aniden Conradie'ye yönelerek saldırıya geçti. Genç iş insanını havaya savuran fil, ardından üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Korucular file müdahale edemedi ve iş insanının ölümünü izledi.

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fil
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