Milyonlar bu gizemin ardındaki sebebi merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Vladimir Putin'in neden ailesine dair hiçbir şey paylaşmıyor olduğu uzun süredir merak konusu. Yapılan bazı röportajlar konuya ilişkin ipuçları sunuyor. Oliver Stone tarafından yayınlanan bir TV röportajında Putin, soruların bazılarından kaçmasına rağmen, sağlıklı, neşeli ve samimi bir şekilde konuşuyor gibiydi ve verdiği birkaç ipucunun ketumluğunu açıkladığı düşünüldü.

İYİ BİR DEDE

Stone'un sorusu üzerine bir dede olduğunu doğrulayan Putin ona iyi bir dede olup olmadığı ve torunlarıyla oynayıp oynamadığı sorulduğunda "Çok nadiren." diye cevapladı. Putin'e çok şanslı bir baba olduğunu söyleyen Stone'a onlarla gurur duyduğunu söyleyen Rus devlet başkanı daha fazla ayrıntı vermedi.

''AİLE ZAYIFLIKTIR''

Hudson Enstitüsü'nden Casey Michael "İyi bir aile babası olduğunu kabul etti, ancak Rus Ortodoks Kilisesi veya askeri durumlarla görünmekle veya at sırtında gömleksiz gezmekle daha çok ilgileniyor. Çünkü gücünü yansıtmak istiyor ve aile birçok yönden zayıflıktır." dedi.

''SAVUNMASIZ OLMAK İSTEMİYOR''

Başka bir analist, Putin'in ailesini spot ışıklarından uzak tutmak için daha karanlık bir nedeni olduğunu söyledi. New Haven Üniversitesi'nden Profesör Howard Stoffer "Ailesi hakkında çok şey bilinmesi durumunda, başka birinin kendisine bir şey yapmasına karşı savunmasız olmak istemiyor." dedi.



