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Putin’in vaftiz kızına şok! Ksenia Sobchack, yabancı ajan olarak damgalanacak iddiası gündem yarattı

16.05.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Playboy dergileri için verdiği pozlarla kısa sürede popülerliğe kavuşan Rus televizyon sunucusu Ksenia Sobchack’ın babası Anatoli Sobchack ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın ilişkileri uzun süre önce bozulmuştu. İkilinin yakın ilişkilerinde olduğu dönemlerde Ksenia Sobchack’ın vaftiz babasının Vladimir Putin olduğu iddia edilmişti. Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte Ksenia Sobchack’ın Putin’e muhalif bir tavır göstermesi iplerin gerilmesine yol açtı.

Putin’in vaftiz kızına şok! Ksenia Sobchack, yabancı ajan olarak damgalanacak iddiası gündem yarattı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 24 Şubat’ta bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Ksenia Sobchack’ın Putin’e muhalif tavırları ve savaş karşı açıklamalar yapması üzerine Rus lider ve vaftiz kızı arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Dış basındaki yer alan iddialara göre Putin, vaftiz kızını yabancı ajan olarak damgalanmaya hazırlanıyor.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TANIYORDU

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Ksenia'nın babası Anatoli, Putin'in hukuk profesörü ve KGB casusuna St Petersburg belediye başkan yardımcısı olarak Rus siyasetindeki ilk rolünü veren akıl hocasıydı. İkili arasındaki diyalog oldukça geçmişe uzanıyordu. Çocukluğundan beri tanıdığı Putin, babasıyla yakın ilişkileri nedeniyle Ksenia Sobchack’ın vaftiz babası olmuştu. Ancak 40 yaşındaki Ksenia Sobchak, önde gelen kadın muhalefet politikacısı olarak 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Putin'e karşı çıkmıştı.

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“BUNDAN GURUR DUYARIM”

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Yabancı Müdahalenin Tespiti için açılan soruşturmada Kamu Komitesi başkanı Aleksander Ionov, Sobchak'ın yurtdışından finanse edilip edilmediğini görmek için bir kontrolün sürüldüğünü söyledi. Ionov, "Yabancı fon bulunursa, Sobchak yabancı bir ajan olacak" dedi.

Rusya'da yasak olan Instagram hesabından paylaşım yapan Sobchack, Ionov sayesinde yabancı ajan olacağını öğrendiğini söyleyerek sert açıklamalar yaptı. Sobchak, “Bundan gurur duyarım. Kendi fikrine sahip olmak mutlak özgürlük demek” diye konuştu.

"Yabancı ajan" tanımı, bireyin veya grubun bürokrasi ile bağlı olduğu ve kendilerini yabancı ülkelerden etkilenmiş olarak tanımlamaya zorlandıkları ve birçoğunun yurtdışına sürgüne zorlandıkları anlamına gelir.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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