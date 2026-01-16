Milyonlarca kez dinlemişti! O şarkıcı yapay zeka çıktı!

Spotify’ın en çok dinlenen isimlerinden biri olarak gösterilen soul şarkıcısı Sienna Rose’un, aslında gerçek olmadığı ortaya çıktı. Milyonlarca dinlenen şarkıcının yapay zeka üretimi olduğu öğrenildi.

GERÇEK BİR KİMLİĞİ YOK

Günde yaklaşık 2 bin sterlin kazandığı belirtilen yapay zekanın ne sesi, ne görüntüsü ne de gerçek bir kimliği yok. Daha önce Let Babylon Burn adlı başka bir yapay zekâ müzik projesini de ürettiği iddia edilen Robert Lancaster’ın Sienna Rose’u da ürettiği iddia ediliyor.

Sienna Rose, eylül ayında altı parçalık bir EP yayımlamış, ardından ek projeler ve aralık ayında “ilk albüm” olarak tanıtılan 10 parçalık Honey On The Moon’u dinleyiciyle buluşturmuştu.