Milyonlarca kez izlendi! İzleyenler gördüklerine inanamadı ancak gerçek sonradan ortaya çıktı...

Bir sosyal medya kullanıcısının internette paylaştığı ve milyonlarca insanın izlediği o video günlerce viral oldu. İzleyenlerin gördüklerine inanamadığı o video kesiti komik paylaşımların ve trol sayfaların odağı oldu.

KENARDA SESSİZ VE MASUM BEKLEYİŞ

Videoda kangurusu uçağa alınmadığı için bir hostes ile kavga eden kadın yolcunun kesiti yer alıyor. O esnada biletini ön ayaklarında tutarak kenarda bekleyen kanguru ise izleyicilerin asıl odağı oldu.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çeviren o anların kısa süre sonra yapay zeka ile hazırlandığı ortaya çıktı. Gerçek ile sanal dünyanın neredeyse iç içe geçtiği o görüntüler kafaları karıştırırken bazı kullanıcılar yapay zeka ile ilgili korkularını bir kez daha dile getirdi.