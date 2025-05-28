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Milyonlarca kez izlendi! İzleyenler gördüklerine inanamadı ancak gerçek sonradan ortaya çıktı...

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Çiğdem Sevinç

Uçakta kangurusu alınmadığı için hostesle tartışan kadının yer aldığı video sosyal medyada viral oldu. O anlar çoğu sosyal medya kullanıcısını şaşkına çevirdi. Milyonları güldüren görüntülerin perde arkası sonradan ortaya çıktı. İşte sosyal medyanın konuştuğu o videonun arka planı:

Bir sosyal medya kullanıcısının internette paylaştığı ve milyonlarca insanın izlediği o video günlerce viral oldu. İzleyenlerin gördüklerine inanamadığı o video kesiti komik paylaşımların ve trol sayfaların odağı oldu.

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KENARDA SESSİZ VE MASUM BEKLEYİŞ

Videoda kangurusu uçağa alınmadığı için bir hostes ile kavga eden kadın yolcunun kesiti yer alıyor. O esnada biletini ön ayaklarında tutarak kenarda bekleyen kanguru ise izleyicilerin asıl odağı oldu.

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GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çeviren o anların kısa süre sonra yapay zeka ile hazırlandığı ortaya çıktı. Gerçek ile sanal dünyanın neredeyse iç içe geçtiği o görüntüler kafaları karıştırırken bazı kullanıcılar yapay zeka ile ilgili korkularını bir kez daha dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka kanguru
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