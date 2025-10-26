Milyonlarca liralık vurgunun 2 şüphelisi yakalandı! Louvre Müzesi soygununun arka planı...

Fransa’yı sarsan Louvre Müzesi soygunu davasında iki şüpheli yakalandı! Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre, zanlılardan biri ülkeyi terk etmek üzereyken Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nda, diğeri ise Paris’in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Fransız polisi tarafından daha önce de tanındığı belirtilen iki zanlının 30’lu yaşlarda olduğu açıklandı. Şüphelilerden birinin Cezayir’e gitmek üzereyken yakalanması, olayın kaçış planı ihtimalini güçlendirdi.

88 MİLYON EUROLUK HIRSIZLIK!

Dünyanın en ünlü müzesi Louvre, 19 Ekim sabahı sinema sahnelerini aratmayan bir soyguna sahne olmuştu.

4 kişilik bir grup, dışarıda bekleyen kamyonun yük asansörünü kullanarak binaya girdi. Hırsızlar, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’ndeki bir pencereyi kırarak içeri sızdı.

Kısa sürede 9 değerli eseri çalan grup, kaçarken 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’ye ait tacı düşürdü. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulundu. Hırsızlar daha sonra motosikletlerle izlerini kaybettirdi.

Paris Savcısı Laure Beccuau, çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğunu belirtti. Beccuau, “Eğer mücevherler eritilirse bu değerin çok altında bir kazanç elde edecekler” diyerek hırsızların olası planına dikkat çekti.

“ENGELLENEBİLİR BİR BAŞARISIZLIK”

Soygun, Fransa’da büyük yankı uyandırdı. Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, Senato Kültür Komisyonu’nda yaptığı açıklamada “Büyük bir başarısızlık yaşadık ve bunun sorumluluğunu kabul ediyorum” dedi.

“Müzeler asla bir kale değildir, doğası gereği açık mekanlardır. Ancak bu, zaafları görmezden gelmemiz anlamına gelmez” diyen Des Cars, müze içinde kalıcı bir polis karakolu kurulması çağrısında bulundu.

Olay, Fransa’da “ulusal bir utanç” olarak değerlendiriliyor. Polis, hala firari durumda olduğu düşünülen diğer iki zanlının peşinde.

Dünyanın en güvenli müzelerinden biri sayılan Louvre’da yaşanan bu soygun, sanat dünyasında şok etkisi yarattı.