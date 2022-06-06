Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 LGS sonuçları açıklanma tarihi... (LGS soruları ve cevapları)

Sekizinci sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS sınavı dün yapıldı. Milyonlarca öğrenci LGS sınavına girdi. Hem öğrenciler hem de aileleri LGS sınav sonuçlarını yakından takip ediyor. LGS sorularının açıklanmasından sonra öğrenciler doğrularını ve yanlışlarını kontrol etti. Özellikle Türkçe bölümündeki soruların zor olduğu ifade edildi. 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇLARI İÇİN BEKLENEN TARİH VERİLDİ! LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçlarıyla ilgili tarihi verdi. Buna göre LGS sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden paylaşılacak. Önemli bir not ise öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS'DEKİ AT SORUSU DİKKAT ÇEKTİ! ELEŞTİRİLER GELDİ

Sınavda sorulan atların yürüyüş biçimlerinin sorulduğu soru sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazılarında sorunun gayet güzel bir mantık sorusu olduğu savunulurken bazıları ise aynı soruyu ‘skandal’ olarak niteledi.

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