LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

Türkiye genelin de dün 1 milyon 236 bin öğrenci Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’na girdi. LGS’deki sorular sınavın hemen ardından meb.gov.tr adresinden yayınlanırken bazı sorular ise yine sosyal medyada gündem oldu.

Sınavda sorulan atların yürüyüş biçimlerinin sorulduğu soru sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazılarında sorunun gayet güzel bir mantık sorusu olduğu savunulurken bazıları ise aynı soruyu ‘skandal’ olarak niteledi.

Ekşisözlük’ten ‘LGS sınavında sorulan skandal at sorusu’ şeklinde açılan başlığa yüzlerce yorum gelirken yorum yapıldı. Gelen yorumların çoğunluğu soruyu savunsa da soru nedeniyle büyük tartışma yaşandı.

İşte LGS sınavında çıkan at sorusu ve yapılan yorumlardan bazıları:



