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Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü TYT sona erdi! Sınava geç kalanların hayalleri yıkıldı...

17.06.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla bugün ülke genelinde ve KKTC Lefkoşa’da düzenleniyor. Saat 10.15’te başlayan sınav sona erdi. TYT’de öğrencilere 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verildi. Öte yandan Kırıkkale'de kapıların kapanmasının ardından koşarak okula gelen bir genç ise kaçırdığı iki dakika ile sınava alınmadı.

ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran'da ülke genelinde ve KKTC Lefkoşa dahil 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla gerçekleştirilen 2023-YKS, 228 sınav merkezinde uygulandı.

Sınavın ilk oturumu bugün, ikinci ve üçüncü oturumu ise yarın yapılacak. 3 milyon 527 bin 466 adayın katımıyla bugün saat 10.15’te başlayan sınav sona erdi. TYT’de Türkçede 40, sosyal bilimlerde 20, temel matematik 40, fen bilimlerinde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. Sınav sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak. Ardından tercih maratonu başlayacak.

AYT’DE 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TER DÖKECEK

Pazar günü yapılacak olan sınavın ikinci oturumu AYT de 10.15’te başlayacak. 2 milyon 573 bin 156 adayın ter dökeceği AYT’de ise adaylara Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematikte 40 soru, fen bilimleri 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

YDT'DE 80 SORU VE 120 DAKİKA SÜRE

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT ise 5 farklı dil üzerinden uygulanacak. 316 bin 572’si İngilizceden olmak üzere toplam 338 bin 14 adayın gireceği YDT’de 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

2023-YKS çerçevesindeki sınavlarda sınav saatinden 15 dakika önce kapılar kapatılacak. Ayrıca 2023-YKS’ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında.

İKİ DAKİKA İLE SINAVA ALINMADI

Kırıkkale Lisesinde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek üniversite adayları, polis ekipleri ve görevli memurlar tarafından yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri dersliklere alındı. Koşarak okulun kapısına gelen bir genç sınava son dakikada yetişti. Saat 10.01'de, kapıların kapanmasının ardından koşarak okula gelen diğer bir genç ise kaçırdığı iki dakika ile sınava alınmadı.

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Üniversite sınavında başarılı olmak için özel bir kütüphanede bir yıldır çalıştığını ifade eden Salih Ünü, "Heyecanlıyım, dün biraz heyecanım yükseldi. Şu anda da sınava girmeyi bekliyorum. Sıralama hedefim var. Bir bölüm hedefim yok. Sınavdan sonra da onlara bakacağım" dedi.

Kaynak: İHA

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