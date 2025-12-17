Mynet Trend

Milyonlarca takipçisi vardı! Ünlü fenomen evinde ölü bulundu

TikTok'ta meydan okuma videoları paylaşan Tucker Genal isimli fenomen evinde ölü bulunduç Yetkililer, Genal'ın intihar ettiğinden şüpheleniyor.

TikTok'ta 2,5 milyon takipçisi olan 31 yaşındaki Tucker Genal, evinde ölü bulundu. Sosyal medyadada meydan okuma videoları paylaşan Genal, geçen hafta Perşembe günü Kaliforniya, Los Angeles'taki evinde ölü olarak bulundu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Şehirdeki adli tıp uzmanlarına göre, ölümü intihar sonucu gerçekleşti. Fenomenin kardeşi ise sosyal medyada şu mesajı yayınladı: "Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum, sen benim en iyi arkadaşım ve daha da iyi bir ağabeyimdin, tüm hayatım boyunca sana hayranlık duydum ve senin izinden gitmeye çalıştım çünkü sen her zaman benim kahramanımdın. Tek bir şeyden eminim, o da yeniden buluşana kadar hayatımın geri kalanını sana hayranlıkla bakarak geçireceğim."

