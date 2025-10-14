Mynet Trend

Milyonlarca uçak müşterisinin kişisel bilgisi çalındı!

Havayolu devi, milyonlarca müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığı açıkladı. En az 6 milyon yolcunun bilgileri tehlike altında.

Avustralya merkezli havayolu şirketi Qantas, yaklaşık 6 milyon müşterisine ait verilerin çalındığını ve çevrimiçi ortama sızdırıldığını açıkladı. Disney, Google, IKEA, Toyota, McDonald's, Air France ve KLM gibi dünya devlerinin de aynı siber zincire dahil olduğu öğrenildi.

Qantas, sızdırılan bilgilerin isim, e-posta, telefon numarası, doğum tarihi, adres ve yemek tercihleri gibi kişisel detayları içerdiğini açıkladı. Şirket, “Hiçbir kredi kartı, pasaport veya finansal bilgi etkilenmedi” açıklaması yaptı.

"DURDURMAK İMKANSIZ"

Qantas, verilerin paylaşılmasını engellemek için Yeni Güney Galler Yüksek Mahkemesi’nden tedbir kararı aldı. Siber güvenlik uzmanı Troy Hunt, “Bir kez sızan verinin yayılmasını durdurmak neredeyse imkânsız” diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Avustralya
