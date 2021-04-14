Mimar Sinan’ın hayatı, üç senelik çalışmanın ardından “Mimarların Piri” isimli filme konu oluyor

Mimar Sinan'ın hayatını konu alan "Mimarların Piri Sinan" filminin çekimleri tamamlandı. Şehirleşme ile ilgili düşüncelerini açıklayan yönetmen Mesut Gengeç, "Şehirleşmenin ve dikey mimarinin sancılarını yaşadığımız bu günlerde Sinan’ın; Selimiye, Süleymaniye, Şehzadebaşı Camii gibi onlarca eserinin inceliklerini bugün bile kavramakta zorlanıyoruz. Mimar Sinan’ın hayatında, her zaman ilham alınacak şeyler saklıydı. Sinan’ı hatırlamaya bugün daha çok muhtacız" dedi. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak bu hususa daha çok dikkat çekmek için yönetmen Mesut Gengeç, Mimar Sinan’ın hayatını, üç senelik çalışmayla “Mimarların Piri Sinan” isimli dokümanter filme taşıdı. Üç oyuncunun Büyük Mimar’ı canlandırdığı eser, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sinema Müzesinde gala yaptı. Yakında çeşitli mecralarda seyirci karşısına çıkması beklenen, “Mimarların Piri Sinan” isimli dokümanter film, Sinan’ın hayatını yazdırdığı “Tezkiretü’l-Bünyan” adlı eserin, kendi notlarının da yer aldığı düşünülen ’özel bir nüshasından’ yola çıkılarak hazırlandı.

KUBBE MİMARİSİNİ SON NOKTAYA TAŞIDI Konuyla ilgili soruları cevaplandıran yönetmen Gengeç, Mimar Sinan’ın Selimiye Cami’inde kubbe sisteminde son noktaya ulaştığı, kendisinden sonra gelenlerin, onun yaptıklarına erişemediği bilgisi üzerinden yola koyulduklarını söyledi. Gengeç, “Yol göstericilere ihtiyacımız var ama onları unutuyoruz. Bu noktada Sinan bizim için çok önemli. O hem iyi bir mimar hem de organizasyon dehasıydı. Mimar Sinan’ın eserleri beş asır öncesinde bugüne gelirken biz 50 seneye çıkmayacak binalar yapıyoruz. Mimar Sinan’ı anlarsak daha iyi ve sağlam bir şehirleşmeyi başarırız” dedi. YAŞADIĞI GERİLİMLERİ ANLATTI Mimar Sinan’ın hayat hikayesini, otobiyografik sayılabilecek Tezkiretü’l-Bünyan adlı eserden yola çıkarak anlattıklarını kaydeden yönetmen Gengeç “Süleymaniye’de bulunan Tezkiretü’l-Bünyan’ın 4911 numaralı nüshası bizim referans noktamız oldu. Kendisi kitapta, inşa ettiği altı eserin hikayesini anlatıyor. Ama bunun dışına yaşadığı hadiselere de yer veriyor. Prut Savaşı’nda keşfedilmesi ve Süleymaniye Cami’inin inşası esnasında yaşadığı gerginlikler, bunlar arasında yer alıyor” şeklinde açıklamalar yaptı.