Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Judy Parfitt, BAFTA jürisini ‘çıplaklık’ üzerinden eleştirdi

Judy Parfitt, BAFTA jürisini ‘çıplaklık’ üzerinden eleştirdi

Seray Üstün Seray Üstün
14.04.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de BBC’nin en çok beğenilen dizileri arasında yer alan Call The Midwife (Ebeyi Çağır)’ın oyuncusu Judy Parfitt, BAFTA ödüllerini sert sözlerle eleştirdi. Ödüllerin daha fazla çıplaklığın olduğu dizilere verildiğini söyleyerek töreni hedef aldı.

Judy Parfitt, BAFTA jürisini ‘çıplaklık’ üzerinden eleştirdi

BBC kanalının popüler yapımlarından biri olarak kabul edilen Call The Midwife (Ebeyi Çağır) dizisinin kadrosunda yer alan İngiliz oyuncu Judy Parfitt, dizinin başarısına ve çok konuşulmasına rağmen BAFTA ödüllerinde aday gösterilmemesini sert bir dille eleştirdi.

parit

85 yaşındaki usta oyuncu BAFTA (Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi) ödüllerinin jürisinin çıplaklığın daha fazla olduğu yapımlara yöneldiğini söyledi. Parfitt, “Onlar, gömleğini çıkaran bir adam hakkındaki programları sever. Ya da çok fazla göğüsün görüldüğü dramaları...” diyerek eleştiride bulundu.

Dizide fiziksel olarak zayıf ve bunama sorunuyla mücadele eden Rahibe Monica Johan karakterine hayat veren ünlü oyuncu, rolünün aslında yapım içerisinde önemli bir yerde olmadığının endişesini yaşadığını itiraf etti. Parfitt, “Bazen yapımcılara, ‘Beni öldürmek istiyorsanız aldırmam’ diyorum ama belli ki karakterle ilgili insanlarda samimiyet uyandıran bir şeyler var” dedi.

2021 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu2021 BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eve giren ayıyı, evin iki sakini kapı dışarı etti Eve giren ayıyı, evin iki sakini kapı dışarı etti
10 dalda Oscar adayı yönetmenin filmine yeni transferler10 dalda Oscar adayı yönetmenin filmine yeni transferler
Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Birbirinden ilginç lakaplara sahip Osmanlı paşaları

Birbirinden ilginç lakaplara sahip Osmanlı paşaları

Erkek olduğu şüphesiyle tutuklandı! Çift cinsiyeti ortaya çıktı

Erkek olduğu şüphesiyle tutuklandı! Çift cinsiyeti ortaya çıktı

Herkes onu Dalton kardeşlerin annesi olarak biliyor

Herkes onu Dalton kardeşlerin annesi olarak biliyor

Dahi dolandırıcı! İbret olması için heykeli dikildi

Dahi dolandırıcı! İbret olması için heykeli dikildi

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

392 gün boyunca yemek yemedi! Verdiği kilolarla rekor kırdı

392 gün boyunca yemek yemedi! Verdiği kilolarla rekor kırdı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sosyal medyada yeni trend

Sosyal medyada yeni trend

Topuklu ayakkabıyı önce erkekler kullanıyormuş

Topuklu ayakkabıyı önce erkekler kullanıyormuş

‘Dalmaçyalı’ diyerek dalga geçtiler, sonunda hayallerine ulaştı

‘Dalmaçyalı’ diyerek dalga geçtiler, sonunda hayallerine ulaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.