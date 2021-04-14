Judy Parfitt, BAFTA jürisini ‘çıplaklık’ üzerinden eleştirdi

BBC kanalının popüler yapımlarından biri olarak kabul edilen Call The Midwife (Ebeyi Çağır) dizisinin kadrosunda yer alan İngiliz oyuncu Judy Parfitt, dizinin başarısına ve çok konuşulmasına rağmen BAFTA ödüllerinde aday gösterilmemesini sert bir dille eleştirdi.

85 yaşındaki usta oyuncu BAFTA (Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi) ödüllerinin jürisinin çıplaklığın daha fazla olduğu yapımlara yöneldiğini söyledi. Parfitt, “Onlar, gömleğini çıkaran bir adam hakkındaki programları sever. Ya da çok fazla göğüsün görüldüğü dramaları...” diyerek eleştiride bulundu.

Dizide fiziksel olarak zayıf ve bunama sorunuyla mücadele eden Rahibe Monica Johan karakterine hayat veren ünlü oyuncu, rolünün aslında yapım içerisinde önemli bir yerde olmadığının endişesini yaşadığını itiraf etti. Parfitt, “Bazen yapımcılara, ‘Beni öldürmek istiyorsanız aldırmam’ diyorum ama belli ki karakterle ilgili insanlarda samimiyet uyandıran bir şeyler var” dedi.



