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Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer gecelerde

13.10.2020 09:37 | Son Güncelleme:
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Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer gecelerde

Uçak kazasında hayatını kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer, önceki gün Bebek'te kız arkadaşı ile birlikte objektiflere yansıdı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Uçak kazasında hayatını kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın eski nişanlısı Murat Gezer, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

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Bir mekandan kız arkadaşı ile ayrılan Gezer, hızlı adımlarla aracına doğru yöneldi. 2 milyon TL değerindeki lüks marka aracını kız arkadaşının kontrolüne bırakan Murat Gezer, hızla gözlerden kayboldu.

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İş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak iki yıl önce İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Ailesi, dostları ve 14 Nisan’da evleneceği Murat Gezer, yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu.


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