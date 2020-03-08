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Mine Tugay'dan 8 Mart paylaşımı! 'Ne istiyorsak yapma gücüne sahibiz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 10:40 | Son Güncelleme

Oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Tugay açıklamasında "Biz ne zaman ne yapmak istiyorsak yapma gücüne sahibiz" dedi.

Mine Tugay'dan 8 Mart paylaşımı! 'Ne istiyorsak yapma gücüne sahibiz'

Zalim İstanbul adlı dizide Şeniz karakteri ile izlediğimiz oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanan bir isim…

Yaptığı gündelik hayata dair paylaşımlarıyla çok beğeni alan ve haber yapılan Tugay, günün anlam ve önemine uygun bir paylaşımda bulunarak dikkat çekti.

Tugay paylaşımında şunları söyledi:

“Tam da bu yaştan sonra… Aynaya baktığında yaşını ve çizgilerini değil kendini görüyorsan… Daha gidecek çok yol, görecek çok yer, yaşanacak bir sürü an var. Giyilecek rengarenk elbiseler, koşulacak ormanlar, büyütülecek çocuklar, kilidi açılacak bir sürü kapı,deneyimlenecek tecrübeler, öğrenilecek öğretiler var demektir. Bu Kadınlar Günü’nde tüm kadın dostlarıma söyleyecek tek bir sözüm var: Biz ne zaman ne yapmak istiyorsak yapma gücüne sahibiz. Yeter ki kendimizi keşfedelim. ”

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Anahtar Kelimeler:
8 mart, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Mine Tugay,

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