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  4. Mine Tugay'dan bikinili tatil pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

Mine Tugay'dan bikinili tatil pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

06.06.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Mine Tugay, tatil sezonunu açtı. Bikinisiyle kumsalda poz veren Tugay fotoğrafını "Sonunda" notuyla paylaştı.

Mine Tugay'dan bikinili tatil pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından yeni fotoğraf paylaştı. Yaz tatiline çıkan Tugay, bikinisiyle kumsalda poz verdi. Tugay tatil fotoğrafını "Sonunda" notuyla paylaştı.

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Instagram'da 3,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı saatler içinde 200 bine yakın beğeni aldı.

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Mine Tugay
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
yürekleri hoplatır kalbi olanlar lütfen bakmasın
dünya sanada kalmaz ne oldun sanki
Ya bi git allasen
boşa yaşıyoz vallahi

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