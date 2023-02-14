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  4. Mine Tugay'dan kahreden paylaşım! 'Gittiğine inanmak istemiyorum kız kardeşim...'

Mine Tugay'dan kahreden paylaşım! 'Gittiğine inanmak istemiyorum kız kardeşim...'

14.02.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın, Hatay'da meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Eylem Şafak Aydın'ın ölümüyle sarsılan Mine tugay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yürek dağladı.

Mine Tugay'dan kahreden paylaşım! 'Gittiğine inanmak istemiyorum kız kardeşim...'

36 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu, Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın'ın vefat ettiği öğrenildi. Evlat acısıyla yanan Orhan Aydın'a sanat camiasından baş sağlığı mesajları geldi. Eylem Şafak Aydın'ın zamansız vefatıyla sarsılan bir isim de Mine Tugay oldu.

''BU KADAR MI ÇARESİZİZ?''

Mine Tugay, dostu Eylem Şafak Aydın'a şu sözlerle seslendi:

''Son sözlerin 'ufak tefek yaralarım var ama iyiyim' miş Eylem. Sen buradan gidene kadar o beş gün boyunca bana yaşattığın umut için, tükendiğim her anda beni tekrar umuda çektiğin için, bana umut gerçekten nedir öğrettiğin için teşekkür ederim arkadaşım. ''Bu kadar mı çaresiziz?'' dedim günlerce gelmeyen vinç yüzünden seni kurtarmak için çalışan insanlara... ''Evet, bu kadar çaresiziz'' dediler. İnanmadım buna. bütün kötü şeye rağmen direndiğini biliyordum çünkü…

Mine Tugay'dan kahreden paylaşım! 'Gittiğine inanmak istemiyorum kız kardeşim...'

''ÇOK ÖFKELİYİM KIZ KARDEŞİM''

Biz yetişemedik Eylem, biz senin gibi güzel ruhlara, milyonlarca cana yaşamlarını veremedik. Çok öfkeliyim kız kardeşim... Seni çok özlüyorum. Gittiğine hala inanmak istemiyorum... Özür dilerim Eylem, özür dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay Orhan Aydın Oyuncu

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