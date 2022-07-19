Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti! "Nasıl bir kadınsın"

Ekranların tanınan simalarından biri olan Mine Tugay, 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapıyor. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, her paylaşımıyla olay oluyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Mine Tugay son zamanların en popüler isimlerinden biri oldu.

Paylaşımlarıyla beğeni rekorları kıran Tugay, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Göğüz dekolteli pozlarına, "Nasıl bir kadınsın", "Zarif ve şık" gibi yorumlar geldi.

Mine Tugay Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde hayat verdiği Suna rolü ile akıllara kazındı.

Ödüllü oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını tamamladı.





