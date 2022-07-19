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Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti! "Nasıl bir kadınsın"

19.07.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Mine Tugay pozlarıyla takipçilerinden tam not almaya devam ediyor. Her pozuyla yüz bini aşkın beğeni alan Tugay, göğüs dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti! "Nasıl bir kadınsın"

Ekranların tanınan simalarından biri olan Mine Tugay, 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapıyor. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, her paylaşımıyla olay oluyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Mine Tugay son zamanların en popüler isimlerinden biri oldu.

Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Paylaşımlarıyla beğeni rekorları kıran Tugay, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Göğüz dekolteli pozlarına, "Nasıl bir kadınsın", "Zarif ve şık" gibi yorumlar geldi.

Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Mine Tugay Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde hayat verdiği Suna rolü ile akıllara kazındı.

Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Ödüllü oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını tamamladı.

Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Mine Tugay göğüs dekolteli pozuyla beğeni butonunu çökertti!

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Mine Tugay Instagram
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