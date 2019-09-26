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Mine Tugay’ı hiç böyle görmediniz! ‘Bunu birazdan silerim’

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

Şimdilerde Zalim İstanbul adlı dizide izlediğimiz Mine Tugay, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.

Ekranların uzun soluklu ve başarılı oyuncularından 41 yaşındaki Mine Tugay, sadece performansı değil güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla güzelliğini gözler önüne seren oyuncuya bu konuda çok sayıda yorum yapılıyor.

SORULARI YANITLADI

Zalim İstanbul dizisiyle seyirci karşısına çıkan Tugay, bu defa Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı sosyal medya hesabından sürekli olarak birbirinden güzel fotoğraflarını paylaşan oyuncu ev halini merak eden bir takipçisinin ricasını kırmadı ve yüzünde siyah nokta maskesi varken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve üzerine de; “Fazla ev hali oldu. Bunu birazdan silerim” notunu düştü.

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Mine Tugay zalim istanbul instagram

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