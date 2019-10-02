Mine Tugay'ın aile özlemi

Son dönemin gözde isimlerinden Mine Tugay, Instyle dergisine verdiği röportajda birbirinden dikkat çekici açıklamalara imza attı. Kanal D'de yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisinde Şeniz karakterini canlandıran oyuncu aile kurmak istediğini söyledi.

“Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak konusunda kendinizi nerede görüyorsunuz?” sorusuna Mine Tugay, “İçimde bir aile özlemi hep var. Hazır hissediyorum ama ömrümü beraber paylaşacağım kişi nerelerde, henüz onu bilmiyorum” cevabını verdi.

41 yaşındaki güzel, “Sizin yaş almakla aranız nasıl?” sorusuna “Benim yaş almakla aram çok iyi ve aslında rakamlarla ilgilenmiyorum” yanıtını verdi.

