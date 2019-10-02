MAGAZİN

Mine Tugay'ın aile özlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

41 yaşındaki oyuncu Mine Tugay aile kurmak istediğini söyledi. Yaş almakla ilgili bir derdi olmadığını da söyleyen Tugay, 'rakamlarla ilgilenmiyorum' dedi.

Mine Tugay'ın aile özlemi

Son dönemin gözde isimlerinden Mine Tugay, Instyle dergisine verdiği röportajda birbirinden dikkat çekici açıklamalara imza attı. Kanal D'de yayınlanan 'Zalim İstanbul' dizisinde Şeniz karakterini canlandıran oyuncu aile kurmak istediğini söyledi.

“Aile kurmak ve çocuk sahibi olmak konusunda kendinizi nerede görüyorsunuz?” sorusuna Mine Tugay, “İçimde bir aile özlemi hep var. Hazır hissediyorum ama ömrümü beraber paylaşacağım kişi nerelerde, henüz onu bilmiyorum” cevabını verdi.

41 yaşındaki güzel, “Sizin yaş almakla aranız nasıl?” sorusuna “Benim yaş almakla aram çok iyi ve aslında rakamlarla ilgilenmiyorum” yanıtını verdi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
'Anne karnından sonsuza kadar el ele...''Anne karnından sonsuza kadar el ele...'
Yeni 'Hadise!' Kardeşi Derya ile köprüleri attı!Yeni 'Hadise!' Kardeşi Derya ile köprüleri attı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay aile

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

Yok böyle maç! Devler Ligi tarihine geçti

Yok böyle maç! Devler Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hande Erçel: Sınırımı zorlarım

Güzel oyuncudan samimi açıklama! 'Beni cezbediyor...'

Anıl Altan ikizlerini paylaştı! 'Anne karnından sonsuza kadar el ele...'

'Anne karnından sonsuza kadar el ele...'

Yeni 'Hadise!' Kardeşi Derya ile köprüleri attı!

Yeni 'Hadise!' Kardeşi Derya ile köprüleri attı!

Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Belçim Bilgin'den gecelikli poz!

Uyanır uyanmaz geceliğiyle poz verdi

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.