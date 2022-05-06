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Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı: "İyi fikir evlat"

06.05.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Mine Tugay, Instagram paylaşımlarıyla gündemde sık sık yer alıyor. 43 yaşındaki oyuncu Tugay, geçtiğimiz günlerde sahil kıyısından poz vermişti. Oyuncu şimdi de köpeğiyle yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı: "İyi fikir evlat"

Mine Tugay Öyle Bir Geçer Zaman ki, Zalim İstanbul, Medcezir gibi dizilerle ekran önüne geldi. Kızıl saçları ve tarzıyla oldukça beğenilen Tugay, Instagram'da 3,6 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

MİNE TUGAY'DAN KÖPEKLİ PAYLAŞIM

Köpeğini çekip Instagram hesabından paylaşan Mine Tugay, "'Annecim bavula girdim bir sonraki sefer lütfen beni de al' diyor. İyi fikir evlat." diye yazdı.

Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı:

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde deniz kıyısında sütyeniyle verdiği poza yaklaşık 158 bin beğeni gelmişti.

Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı:

Dizi ve tiyatro oyuncusu olan Mine Tugay'ın oyunculuk alanında ödülleri bulunuyor.

Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı:

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Narkotik başkomiseri Suna karakterine hayat verdi.

Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı:

Ünlü oyuncu son zamanlarda Instagram'da oldukça popüler. Paylaşımlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni alıyor.

Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı:

Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı:

Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı:

Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı:

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Mine Tugay
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