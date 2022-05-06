Mine Tugay sütyenli pozlarıyla olay olmuştu! Köpeğiyle paylaşım yaptı: "İyi fikir evlat"

Mine Tugay Öyle Bir Geçer Zaman ki, Zalim İstanbul, Medcezir gibi dizilerle ekran önüne geldi. Kızıl saçları ve tarzıyla oldukça beğenilen Tugay, Instagram'da 3,6 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

MİNE TUGAY'DAN KÖPEKLİ PAYLAŞIM

Köpeğini çekip Instagram hesabından paylaşan Mine Tugay, "'Annecim bavula girdim bir sonraki sefer lütfen beni de al' diyor. İyi fikir evlat." diye yazdı.

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde deniz kıyısında sütyeniyle verdiği poza yaklaşık 158 bin beğeni gelmişti.

Dizi ve tiyatro oyuncusu olan Mine Tugay'ın oyunculuk alanında ödülleri bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Narkotik başkomiseri Suna karakterine hayat verdi.

Ünlü oyuncu son zamanlarda Instagram'da oldukça popüler. Paylaşımlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni alıyor.





