Mineralli suyun faydaları saymakla bitmiyor! Bakın hangi hastalıklara iyi geliyor

Mineralli su faydaları saymakla bitmeyen bir besindir. Yerin atından çıkarılan mineralli sular, yüzey kirliliğine kapalı olarak korunur. Böylece kimyasal özelliklerini korumayı başarır. Filtreleme işlemlerine tabi tutulmadan saf şekilde işlenen mineralli sular, kaynağından elde edildiğinden ciddi miktarda mineral içerirler. Vücuda yararlı minerallari barındırdığından tüketilmesi önemli olan mineralli sular, pek çok faydasıyla da dikkat çeker.

Toplumda yaygın alışkanlıklar arasında mineralli su tüketmek yer almasa da, artık marketlerde yerini almakta ve mutfaklara girmektedir. Peki mineralli suların faydaları nelerdir?

MİNERALLİ SUYUN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Mineralli sular, özellikle çeşitli mineral eksikliğinde, eksikleri tamamlamakta yardımcı olmaktadır. Toplumda yaygın olan kabızlık şikayetinde de, kalsiyumla ve magnezyumla zenginleştirilmiş sular, bu şikayetlerden kurtulmaya fayda sağlayacaktır. Ayrıca kandaki mineral pH dengesini de olması gereken değerler arasında tutacaktır.

MİNERALLİ SULAR HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİYOR?

Dolayısıyla mineral eksikliğinde, kabızlık sorununda, dolaşım bozukluklarında ve kalp damar hastalıklarında ekstra fayda sağlayacaktır. Bu nedenle evlerimizde mineralli sulara sıkça yer vermeliyiz.

