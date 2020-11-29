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  4. Mini etek açıklamasıyla olan olan Öykü Çelik kendini böyle savundu! 'Kendimi eleştirdim'

Mini etek açıklamasıyla olan olan Öykü Çelik kendini böyle savundu! 'Kendimi eleştirdim'

29.11.2020 08:29 | Son Güncelleme:
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Mini etek açıklamasıyla olan olan Öykü Çelik kendini böyle savundu! 'Kendimi eleştirdim'

Ev partilerinde yakalanan oyuncu Öykü Çelik "Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" sözleriyle olay olmuştu. Tepki çeken Öykü Çelik "Aslında kendimi eleştirdim" dedi ve bakın ne açıklama yaptı.

Öykü Çelik katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalarla tepki çekti.

Çelik geçtiğimiz haftalarda koronavirüse rağmen art arda ev partilerine katılmış, büyük tepki çekmişti. Çelik gelen eleştirilerin ardında negatif çıkan COVID-19 testini sosyal medya hesabından paylaşıp " Aynen partilerden bulaştı. Restoranlarda müzik dinledik, oradandır" yazmıştı.

Partiden partiye koşan Öykü Çelik: 'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...'Partiden partiye koşan Öykü Çelik: 'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...'

Çelik son olarak ise "K.çına kadar mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" diyerek şoke etti. Oyuncu Öykü Çelik, “Sanane Cihanna?” adlı YouTube kanalında Cihan Şensözlü’nün sorularına verdiği yanıtlarla kısa sürede gündem oldu. Çelik tepki çeken açıklamasının devamında " Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum” açıklamasında bulundu.

Öykü Çelik sosyal medyada gündem olunca yanlış anladığını söyledi. Öykü Çelik açıklamasında "Sadece kadının kadına yaptığı şiddetten değil insanın insana uyguladığı her türlü şiddetin karşısında oldum ve kınadım. Röportajda aslında kendimi eleştirdim" dedi.

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Ünlü oyuncu ardından ise şunları yazdı: "Olumsuz olarak değerlendirdiğim kendimdi tamamen yanlış anlaşıldım. Küfür ve argo barındıran yorumlarınızı yaparken lütfen benim de bir kadın olduğumu unutmayın."

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