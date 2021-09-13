Mini iç çamaşırıyla balkona çıkan kıvrımlı model yürek hoplattı!

İddialı paylaşımlarıyla magazin gündemini sık sık meşgul eden Demi Rose, bu defa mini iç çamaşırlı balkon pozuyla Instagram'ı kasıp kavurdu. Kıvrımlı modelin paylaşımına kısa sürede 500 binin üzerinde beğeni yağdı. İşte olay yaratan o paylaşım:

DEMI ROSE KİMDİR?

Demi Rose, 27 Mart 1995 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarıyla şöhretin kapılarını aralayan model, kısa sürede Instagram'da milyonlarca takipçiye erişti.

DÜNYANIN EN SEKSİ DJ'İ

2017 yılında, DJ'liğe soyunarak kendisini 'dünyanın en seksi DJ'i' olarak tanımladı.

Güzel fenomen, 2016 yılının aralık ayında Sixty6 dergisine kapak oldu.

DEMI ROSE ÖZEL HAYATI

Demi Rose, Kylie Jenner'in eski sevgilisi Tyga ile aşk yaşayarak, Amerika ve İngiltere'de adından uzun bir söz ettirmişti.



