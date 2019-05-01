Minik Zeynep'in katilinden akılalmaz savunma

Kırklareli Merkez'de geçtiğimiz Mart ayında kuzeni Zeynep Esin'i başına tuğla ile vurarak öldüren Kerem S'nin mahkemedeki yargılanmasında çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı. İlk olarak Zeynep Esin'i iterek yere düşürdüğünü, başına tuğla ile vurmadığını söyleyen Kerem S, aynı mahkemede daha sonra olay anına dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

POLİSTEN KAÇMIŞ

Cinayetin meydana geldiği gün babasına ait arabasıyla Kırklareli'de gezintiye çıktığını söyleyen Kerem S. daha sonra polis ekipleri tarafından durdurulunca at arabasını bırakıp kaçtığını söyledi. Kerem S. polis tarafından aranması olduğu için polisten kaçtığını belirterek, at arabasını da polise yakalattığı için babasından dayak yediğini, bu nedenle de cinayet günü moralinin bozulduğunu söyledi.

KOLUNDAKİ YARA İZLERİ

Kerem S'nin mahkemede kolundaki çizik ve yara izleriyle ilgili soruya ise, "Babam bana tokat atınca sinirlendim. Duvarı yumrukladım. Daha sonra da kolumu jilet ile kestim. Elim ve kolumdaki yaraların nedeni bu sebepler" dediği belirtildi.