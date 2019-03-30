Miranda Kerr üçüncü kez hamile

Miranda Kerr ile Snapchat'in kurucusu ve CEO'su olan eşi Evan Spiegel bebek bekliyor.

35 yaşındaki Avustralyalı güzel, mutlu haberi doğruladı. Eski Victoria's Secret meleklerinden olan Kerr'in basın sözcüsü, "Miranda, Evan, Flynn ve Hart ailelerine katılacak en yeni ve küçük üye için son derece heyecanlı" dedi.

Mayıs 2017'de dünyaevine giren Miranda Kerr-Evan Spiegel çifti, ilk çocukları Hart'ı 10 ay önce kucaklarına almıştı. İlk evliliğini 2010 yılında Hollywood yıldızı Orlando Bloom'la yapan model, 2013'ta biten bu evlilikten Flynn isimli 7 yaşında bir erkek çocuğu bulunuyor.

