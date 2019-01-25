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Miras almak için balayında eşini öldürmek için tekneyi batırmış

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.01.2019 10:55 | Son Güncelleme

2017'de Karayipler'de yaşanan bir tekne kazasının tamamlanan soruşturmasını konuşuyor... İngiliz-Avustralyalı Lewis Bennett'in eşi Isabella Hellman'ı balayında kasten öldürdüğü ortaya çıktı. Polislerin kamuoyuna sunduğu fotoğraflarda Bennett'in Bahama açıklarında tekneye zarar verdiği ve Hellman'ın ölmesi için tekneyi batırdığı açıkça görülüyor.

Miras almak için balayında eşini öldürmek için tekneyi batırmış

ABD, İngiltere ve Avustralya basını, 2017 yılının Mayıs ayında yaşanan bir deniz kazasını konuşuyor… Olay 2017’de Karayip’te Bahamalar açıklarında meydana gelmişti. Balayında tekne turu yapan Lewis Bennett ve Isabella Hellman’ın içinde bulunduğu tekne bilinmeyen bir sebeple batmış ve Hellman olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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Olaydan kurtulan Bennett’in ise kısa bir süre sonra kasten tekneyi batırdığı iddia edilse de bu konu netlik kazanmadı. Fakat bugün kamuoyuyla paylaşılan fotoğraflarda balayına çıkan çiftin içinde bulunduğu teknenin yan tarafında derin bir balta izi keşfedildi. Uzmanlar batan geminin pencerelerinin de açık olduğunu ve bu sebeple daha hızlı battığını tespit etti. Soruşturmaya dahil olan FBI, Bennett’in Hellman’ın evine sahip olmak için böyle bir saldırı planladığı ihtimali üzerinde duruyor.

29 Ocak’ta Miami’de hakim karşısına çıkacak olan Bennett’e ömür boyu hapis cezası verilebilir.

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