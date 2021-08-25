Miray Akay ile Erdem Şanlı nişanlandı!

Bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Limit' dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Miray Akay (21) ile Erdem Şanlı (24), aşk yaşamaya başladı.

Dizi setinde tanıştıktan sonra yeni bir ilişkiye başlayan Akay ile Şanlı'nın evlilik yolunda ilk adımı attığı konuşuluyor.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Evlilik planları yaptığı konuşulan Miray Akay ile Erdem Şanlı, ilişkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilan etti.

DAHA ÖNCE DE NİŞANLANMIŞTI

Öte yandan 'Güneşin Kızları' dizisiyle ünlenen oyuncu Miray Akay, 2019' da da 4 yıl aşk yaşadığı oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlanmıştı.





