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Miray Akay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Pembe karakteri Miray Akay biyografisi...

01.04.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 senesinde ekranlarda yayınlanan "Güneşin Kızları" dizisi ile tanınan Miray Akay, başarılı oyunculuğunun yanı sıra Youtube platformunda da oldukça büyük bir kitleye sahip. Miray Akay, şimdiyse TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" isimli diziyle "Pembe" karakteri olarak ekranlara geri dönüyor. Peki Miray Akay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Pembe karakteri Miray Akay biyografisi...

Miray Akay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Pembe karakteri Miray Akay biyografisi...

Btimeyen Şarkı, Benim Adım Gültepe, Dayan Yüreğim gibi pek çok yapımda rol alan ve 2015 senesinde ekranlarda yayınlanan "Güneşin Kızları" dizisi ile tanınan Miray Akay, başarılı oyunculuğunun yanı sıra Youtube platformunda da oldukça büyük bir kitleye sahip. Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" isimli diziyle "Pembe" karakteri olarak ekranlara geri dönen Miray Akay'ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Miray Akay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Pembe karakteri Miray Akay biyografisi...

MİRAY AKAY KİMDİR?

2000 senesinde Ukrayna'da dünyaya gelmiş olan Miray Akay, eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam etmektedir. 2014 senesinde Balık isimli sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış olan genç oyuncu; Halam Geldi, Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 ve Kelebeğin Rüyası filmlerinde rol almıştır. 2010 senesinde ise Bitmeyen Şarkı dizisinde rol almış ve sonrasında Güneşin Kızları, Benim Adım Gültepe ve 20 Dakika dizilerinde yer almıştır.

MİRAY AKAY ROL ALDIĞI DİZİLER

2021   Bir Zamanlar Kıbrıs
2020    Zümrüdüanka
2018    Bizim Hikaye    
2015    Güneşin Kızları   
2010    Bitmeyen Şarkı  
2013    20 Dakika  
2014    Benim Adım Gültepe    
2017    Dayan Yüreğim   

MİRAY AKAY ROL ALDIĞI FİLMLER

2014    Halam Geldi    
2014    Balık Deniz  
2013    Kelebeğin Rüyası  
2013    Eve Dönüş: Sarıkamış 1915  

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Anahtar Kelimeler:
Miray Akay Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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