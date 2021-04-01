Btimeyen Şarkı, Benim Adım Gültepe, Dayan Yüreğim gibi pek çok yapımda rol alan ve 2015 senesinde ekranlarda yayınlanan "Güneşin Kızları" dizisi ile tanınan Miray Akay, başarılı oyunculuğunun yanı sıra Youtube platformunda da oldukça büyük bir kitleye sahip. Şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" isimli diziyle "Pembe" karakteri olarak ekranlara geri dönen Miray Akay'ın hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Miray Akay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Pembe karakteri Miray Akay biyografisi...

MİRAY AKAY KİMDİR?

2000 senesinde Ukrayna'da dünyaya gelmiş olan Miray Akay, eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam etmektedir. 2014 senesinde Balık isimli sinema filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış olan genç oyuncu; Halam Geldi, Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 ve Kelebeğin Rüyası filmlerinde rol almıştır. 2010 senesinde ise Bitmeyen Şarkı dizisinde rol almış ve sonrasında Güneşin Kızları, Benim Adım Gültepe ve 20 Dakika dizilerinde yer almıştır.