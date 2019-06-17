MAGAZİN

Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

'Güneşin Kızları' dizisiyle ünlenen Miray Akay, kendisi gibi oyuncu olan Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı.

Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandı

Güneşin Kızları dizisiyle ünlenen Miray Akay, kendisi gibi oyuncu olan Atilla Doğukan Türkyılmaz ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

18 yaşındaki oyuncu, haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Genç oyuncu fotoğraflara şu yorumu yazdı:

"Bu mutlu günümüzde yanımızda olan aile büyüklerimiz başta olmak üzere, yanımızda olamayıp tebriklerini ve güzel dileklerini ileten bütün tanıdıklarımıza ve takipçilerimize çok teşekkür ederiz. Biz dört yıllık bir birlikteliğin ardından birbirimize söz vermeyi bırakıp sözlenmeyi seçtik, ailelerimiz de uygun gördüler..."

6 Mantı dizisinde canlandırdığı 'Emin' karakteri ile tanına Atilla Doğukan Türkyılmaz 20 yaşında...


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Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz Miray Akay

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