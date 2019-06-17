Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandı

Güneşin Kızları dizisiyle ünlenen Miray Akay, kendisi gibi oyuncu olan Atilla Doğukan Türkyılmaz ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

18 yaşındaki oyuncu, haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Genç oyuncu fotoğraflara şu yorumu yazdı:

"Bu mutlu günümüzde yanımızda olan aile büyüklerimiz başta olmak üzere, yanımızda olamayıp tebriklerini ve güzel dileklerini ileten bütün tanıdıklarımıza ve takipçilerimize çok teşekkür ederiz. Biz dört yıllık bir birlikteliğin ardından birbirimize söz vermeyi bırakıp sözlenmeyi seçtik, ailelerimiz de uygun gördüler..."

6 Mantı dizisinde canlandırdığı 'Emin' karakteri ile tanına Atilla Doğukan Türkyılmaz 20 yaşında...



