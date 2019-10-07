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Miray Daner'den eski sevgilisi Kubilay Aka sorusuna yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 10:57 | Son Güncelleme

Bir süre önce kendi gibi oyuncu sevgilisi Kubilay Aka'dan ayrılan Miray Daner'in aldatıldığı iddia edilmişti. Daner bu iddialara hiçbir zaman yanıt vermezken ilk kez bir davette konuştu.

Miray Daner'den eski sevgilisi Kubilay Aka sorusuna yanıt

Oyuncu Miray Daner, bir tiyatro oyununun prömiyerinde muhabirlerin Kubilay Aka hakkındaki sorularını yanıtladı. Geride bıraktığımız ağustos ayının başında Kubilay Aka ile olan 2.5 yıllık aşkını bitiren Miray Daner, biten ilişkisiyle ilgili olarak herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

Kubilay Aka ayrılık haberini Instagram'dan; “Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın” şeklinde bir açıklama ile duyurmuş ve sonrasında adı başka kadınlarla anılmıştı.

Genç neslin başarılı oyuncuları arasında gösterilen Miray Daner, uzun zaman sonra gecelerde ortaya çıktı. Erkek arkadaşı Kubilay Aka tarafından aldatıldığı için ilişkisini bitiren Daner, konuyla ilgili “Konuşmamayı tercih ederim aslında zaten sessiz kaldım bir süre o yüzden konuşmak istemiyorum. Her şey çok güzel gidiyor ve çok iyiyim” diye konuştu. (Sözcü)

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Miray Daner Miray Daner ve Kubilay Aka Kubilay Aka ve Miray Daner

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