Miray Daner'den kırmızılar içinde iddialı poz! Kolundaki saat Oğulcan Engin'in hediyesi! Fiyatı dudak uçuklattı

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in aşkları magazinin en gözde ilişkileri arasında yer alıyor. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları olan Oğulcan Engin, oyuncu Miray Daner ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Kendi halinde bir yaşam süren Engin, sevgilisine olan sevgisini her defasında dile getiriyor. Çift son olarak bir davette çekilmiş olan fotoğrafları ile gündeme geldiler.

Rol aldığı Medcezir, Vatanım Sensin ve Kuş Uçuşu dizileri ile yıldızını parlatan ve son olarak Kara Tahta dizisinde yer alan Miray Daner, kırmızı elbisesi ve iddialı pozuyla beğeni topladı. Oğulcan Engin ise bir smokin takım giymeyi tercih etti.

Miray Daner'in kolundaki saat Oğulcan Engin'in hediyesi. Saatin fiyatı 116 bin TL değerinde.



