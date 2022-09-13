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  4. Miray Daner'den kırmızılar içinde iddialı poz! Kolundaki saat Oğulcan Engin'in hediyesi! Fiyatı dudak uçuklattı

Miray Daner'den kırmızılar içinde iddialı poz! Kolundaki saat Oğulcan Engin'in hediyesi! Fiyatı dudak uçuklattı

13.09.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Miray Daner, paylaştıkları son romantik pozdaki iddialı tarzla dikkat çekti. Daner'in kolundaki marka saat Oğulcan Engin'in hediyesi! Saatin fiyatı ise 116 bin TL.

Miray Daner'den kırmızılar içinde iddialı poz! Kolundaki saat Oğulcan Engin'in hediyesi! Fiyatı dudak uçuklattı

Miray Daner ile Oğulcan Engin'in aşkları magazinin en gözde ilişkileri arasında yer alıyor. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları olan Oğulcan Engin, oyuncu Miray Daner ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Kendi halinde bir yaşam süren Engin, sevgilisine olan sevgisini her defasında dile getiriyor. Çift son olarak bir davette çekilmiş olan fotoğrafları ile gündeme geldiler.

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Rol aldığı Medcezir, Vatanım Sensin ve Kuş Uçuşu dizileri ile yıldızını parlatan ve son olarak Kara Tahta dizisinde yer alan Miray Daner, kırmızı elbisesi ve iddialı pozuyla beğeni topladı. Oğulcan Engin ise bir smokin takım giymeyi tercih etti.

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Miray Daner'in kolundaki saat Oğulcan Engin'in hediyesi. Saatin fiyatı 116 bin TL değerinde.

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Miray Daner Oğulcan Engin Seda Sayan 1 çeyrek sevgilisi büyüme rakamları açıklandı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun annesinin parasını kendi yaşındaki babası yiyeceğine kendisi yiyor

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