Miray Daner efsane dizide oynamış! Eski hali şoke etti

22 yaşındaki ünlü oyuncu Miray Daner'in, başrollerini Evrim Akın ve Tan Sağtürk'ün paylaştığı Bez Bebek dizisinde 'Oyuncak Nergis' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı. İşte Miray Daner'in olay yaratan o görüntüleri:
Son dönemlerde, estetik iddialarıyla gündeme gelen Miray Daner, bu tartışmaya '' Çok küçük yaştan beri bu işi yapıyorum. Büyüyorum ve insanlar da buna tanık oluyor. Değişimin sebebi bu olabilir'' yanıtını vererek son noktayı koymuştu.
Miray Daner, 15 ocak 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, ilk televizyon macerasını 1 Kadın 1 Erkek dizisiyle yaşadı. Ardından Bez Bebek'te 'Oyuncak Nergis' karakterine hayat verdi. Sonrasında Papatyam dizisinde 121 bölüm boyunca Metin Akpınar'ın torunu 'Gonca' olarak yer aldı.
-Sinema-
2010 Dersimiz: Atatürk Sabiha Gökçen
2011 Çınar Ağacı
2013 Arkadaşım Max
2018 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
-Televizyon-
2008 1 Kadın 1 Erkek Zeynep
Bez Bebek Oyuncak Nergis Serpil
2009-2011 Papatyam
2012 Zil Çalınca
Zil Çalınca Avı
2012-2013 Merhaba Hayat
2013-2015 Medcezir
2016-2018 Vatanım Sensin
2018-2019 Bir Litre Gözyaşı
-Dijital-
2019-2020 Hakan: Muhafız
2020- Saygı
2021 Kuş Uçuşu
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