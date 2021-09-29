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Miray Daner efsane dizide oynamış! Eski hali şoke etti

29.09.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Miray Daner'in, 2007 yılında yayınlanan Bez Bebek dizisinde yer aldığı görüntüler, Daner'in sevenlerini hayrete düşürdü.

Miray Daner efsane dizide oynamış! Eski hali şoke etti

22 yaşındaki ünlü oyuncu Miray Daner'in, başrollerini Evrim Akın ve Tan Sağtürk'ün paylaştığı Bez Bebek dizisinde 'Oyuncak Nergis' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı. İşte Miray Daner'in olay yaratan o görüntüleri:

Miray Daner efsane dizide oynamış! Eski hali şoke etti

Miray Daner efsane dizide oynamış! Eski hali şoke etti

Miray Daner efsane dizide oynamış! Eski hali şoke etti

Son dönemlerde, estetik iddialarıyla gündeme gelen Miray Daner, bu tartışmaya '' Çok küçük yaştan beri bu işi yapıyorum. Büyüyorum ve insanlar da buna tanık oluyor. Değişimin sebebi bu olabilir'' yanıtını vererek son noktayı koymuştu.

Eski hali olay! Meğer efsane dizide oynamış!

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Daner, 15 ocak 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, ilk televizyon macerasını 1 Kadın 1 Erkek dizisiyle yaşadı. Ardından Bez Bebek'te 'Oyuncak Nergis' karakterine hayat verdi. Sonrasında Papatyam dizisinde 121 bölüm boyunca Metin Akpınar'ın torunu 'Gonca' olarak yer aldı.

Eski hali olay! Meğer efsane dizide oynamış!

MİRAY DANER'İN YER ALDIĞI PROJELER

-Sinema-
2010 Dersimiz: Atatürk Sabiha Gökçen
2011 Çınar Ağacı
2013 Arkadaşım Max
2018 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

-Televizyon-
2008 1 Kadın 1 Erkek Zeynep
Bez Bebek Oyuncak Nergis Serpil
2009-2011 Papatyam
2012 Zil Çalınca
Zil Çalınca Avı
2012-2013 Merhaba Hayat
2013-2015 Medcezir
2016-2018 Vatanım Sensin
2018-2019 Bir Litre Gözyaşı

-Dijital-
2019-2020 Hakan: Muhafız
2020- Saygı
2021 Kuş Uçuşu


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Miray Daner Kuş Uçuşu dizisi Saygı dizisi
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