Miray Daner efsane dizide oynamış! Eski hali şoke etti

22 yaşındaki ünlü oyuncu Miray Daner'in, başrollerini Evrim Akın ve Tan Sağtürk'ün paylaştığı Bez Bebek dizisinde 'Oyuncak Nergis' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı. İşte Miray Daner'in olay yaratan o görüntüleri:

Son dönemlerde, estetik iddialarıyla gündeme gelen Miray Daner, bu tartışmaya '' Çok küçük yaştan beri bu işi yapıyorum. Büyüyorum ve insanlar da buna tanık oluyor. Değişimin sebebi bu olabilir'' yanıtını vererek son noktayı koymuştu.

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Daner, 15 ocak 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, ilk televizyon macerasını 1 Kadın 1 Erkek dizisiyle yaşadı. Ardından Bez Bebek'te 'Oyuncak Nergis' karakterine hayat verdi. Sonrasında Papatyam dizisinde 121 bölüm boyunca Metin Akpınar'ın torunu 'Gonca' olarak yer aldı.

MİRAY DANER'İN YER ALDIĞI PROJELER

-Sinema-

2010 Dersimiz: Atatürk Sabiha Gökçen

2011 Çınar Ağacı

2013 Arkadaşım Max

2018 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

-Televizyon-

2008 1 Kadın 1 Erkek Zeynep

Bez Bebek Oyuncak Nergis Serpil

2009-2011 Papatyam

2012 Zil Çalınca

Zil Çalınca Avı

2012-2013 Merhaba Hayat

2013-2015 Medcezir

2016-2018 Vatanım Sensin

2018-2019 Bir Litre Gözyaşı

-Dijital-

2019-2020 Hakan: Muhafız

2020- Saygı

2021 Kuş Uçuşu



