Miray Daner kimdir? Miray Daner kaç yaşında ve nereli? İşte Miray Daner’in hayatı!

Genç neslin en çok konuşulan isimleri arasında yerini alan Miray Daner son günlerde çalkantılı aşk hayatıyla yeniden gündeme oturmayı başardı. Kubilay Aka ile olan 2.5 yıllık ilişkisini ihanet iddialarının gölgesinde noktalama kararı alan güzel yıldızın adı Vatanım Sensin dizisindeki partneri Boran Kuzum’la anılmaya başlamıştı. Aşk iddialarını yalanlayan Daner eski sevgilisi Kubilay Aka ile barıştığı söylendi.

Miray Daner’in sevgilisi Kubilay Aka ile evlilik koşulunu önererek barıştığı magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Haberlerin sonrasında “Miray Daner kimdir? Miray Daner nereli ve kaç yaşında?” ile “Miray Daner ile Kubilay Aka arasında neler oluyor” sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte özel hayatıyla merak edilen Miray Daner’in biyografisi!

MİRAY DANER KİMDİR?



Son dönemin yıldız isimlerinden Miray Daner bir kez daha özel hayatındaki gelgitlerle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Miray Daner Instagram hesabından Saygı dizisindeki partneri Boran Kuzum’la birlikte bir paylaşım yapmıştı. Kalp emojisiyle yaptığı paylaşımın sonrasında genç oyuncuların yeni bir aşka yelken açtıkları söylenmişti. Boran Kuzum’la aşk yaşadığı öne sürülen Miray Daner ters köşe yaparak eski sevgilisi Kubilay Aka ile barıştı.



Miray Daner’in doğum tarihi 15 Ocak 1999 olarak biliniyor. İstanbul’da doğan Miray Daner çocukluk yıllarından itibaren oyuncu olmak istediği her röportajında belirtti. Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde eğitim alan Miray Daner halasının oğlu Aras Bulut İynemli gibi oyunculukta kısa süre içerisinde rüştünü ispat etti.

Tam adı Miray Naz Daner olan güzel oyuncu kariyerine 7 yaşında Papatyam dizisiyle başladı. Dizide Metin Akpınar’ın torunu Gonca karakterini canlandıran Miray Daner yaş olarak şu anda 21 yaşındadır. Küçük yaşta sektöre adım atan Miray Daner Papatyam dizisinin ardından beyaz perdeye geçiş yaparak Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen’in küçüklüğüne hayat verdi. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye kanalında Zil Çalınca dizisinde yaşayan Miray Daner popülerliğini Vatanım Sensin sayesinde elde etti.



Miray Daner dizi ve filmlerin aranılan yüzü olmadan önce pek çok projede boy gösterdi. 2010 yılında 1 Erkek 1 Kadın dizisinde Leyla Yaman karakterine hayat verdi. 2012-2013 yılları arasında ise Merhaba Hayat dizisinde Dünya karakterini oynadı. 2013-2015 yılları arasında Medcezir dizisinde üstlendiği Beren Beylice rolü kariyerinde önemli kapıların açılmasına yardımcı oldu. 2016-2018 yılları arasında Miray Daner Vatanım Sensin dizisinde Hilal karakteriyle büyük sükse kazandı. Vatanım Sensin Hilal rolünün sonrasında Miray Daner Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan Yürekli olarak seyircisinin karşısına çıktı. Televizyondaki başarısının ardından dijital platformlara yönelen Miray Daner Hakan: Muhafız dizisinde Kahin rolünü oynadı. Şimdilerde ise Miray Daner Saygı dizisi için hazırlıklarını tam gaz devam ettiriyor.

Miray Daner'in rol aldığı filmler arasında ise Dersimiz: Atatürk, Öınar Ağacı, Arkadaşım Max ve Hürkuş:Göklerdeki Kahraman yerini aldı.



Miray Daner aslen Giresunlu olmasına rağmen hayatının büyük bir çoğunu İstanbul’da geçirdi. Miray Daner boy olarak 1.66 metredir. Miray Daner’in burcu ise Oğlak’tır.

