Miray Daner Oğulcan Engin ile neden ayrıldığını açıkladı

Uluslararası Emmy Ödülleri'ni dağıtan, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin İstanbul buluşması, Galataport’ta yapılan gala gecesiyle sona erdi.

Emmy Akademisi buluşmasına katılan isimlerden biri de Miray Daner oldu. Genç oyuncu, Oğulcan Engin ile ayrılığı hakkında konuştu.

Daner, "İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusuna, "İlişkimizi sonlandırdık evet doğrudur. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Biz karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık" diye yanıt verdi.

Seda Sayan, Miray Daner hakkında geçtiğimiz günlerde “Miray’ı gençliğime çok benzetiyorum. Çok zarif, çok güzel. Oğulcan’la çok yakıştırıyorum. Belli, o da çok disiplinli, işine sadık. Bir de Oğlak burcu. Bakın kız kayınvalidesi gibi Oğlak" demişti.

