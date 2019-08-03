Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığında 'mesaj' detayı

Bundan 2.5 yıl önce rol aldıkları 'Vatanım Sensin' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüşen Miray Daner ve Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı.

Kubilay Aka, sosyal medya hesabından yazdığı son derece özenli ve duygusal satırlarla ayrılık haberini verirken, bundan birkaç gün sonra genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı. Ayrılık öncesi çekildiği iddia edilen bu görüntülerde Kubilay Aka kendisi gibi oyuncu Hilal Altınbilek’le samimi görüntüler sergiliyordu.

BARDAĞI TAŞIRDI

Hilal Altınbilek’in ilişkilerini bitiren Miray ve Kubilay’ın arkadaşı olduğu hatta onların çok beğenilen bir fotoğraflarına yorum yaptığı da biliniyor. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Miray Daner, sevgilisi Kubilay Aka'nın Altınbilek’e aşık olduğunu DM’den (direkt mesaj) gelen fotoğraf ve mesajla öğrenmiş.

Genç oyuncu, dostlarına “Birkaç kez sorduğumda bana arkadaş olduklarını çünkü menajerlerinin aynı olduğunu söylemişti. Hiç şüphelenmedim. Ta ki tanımadığım bir hesaptan gelen fotoğrafı görene kadar” şeklinde konuşmuş.

