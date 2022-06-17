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Mis gibi kokuyor! Damla sakızlı kurabiye tarifi

17.06.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damla sakızı tatlılarda sıklıkla kullanılan lezzetlerden. Tatlılara eşsiz bir koku ve tat yaratan damla sakızı kurabiyelerin lezzetine lezzet katıyor. Damla sakızlı kurabiyeyi bir kez deneyenler bu tadı sürekli yapmak istiyorlar. Oldukça hızlı bir şekilde yapılan bu nefis kurabiyeyi mutlaka denemeniz gerekiyor.

Mis gibi kokuyor! Damla sakızlı kurabiye tarifi

Kurabiye çayların ve kahvelerin yanına oldukça yakışıyor. Birçok çeşidi bulunan kurabiyenin içerisine eklenen damla sakızı nefis bir tat yaratıyor. Ansızın gelen misafirlerinize ne çıkaracağınızı bilemiyorsanız bu tarifi mutlaka yapmanız gerekiyor. En hızlı hazırlanan kurabiyeler arasında yer alan damla sakızlı kurabiye hem mis gibi kokuyor hem de eşsiz bir tada sahip. Damla sakızlı kurabiyeyi ikram ettiğiniz herkes bir tane daha isteyecek.

DAMLA SAKIZLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı un
  • 125 gram tereyağı veya margarin
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 çay bardağı nişasta
  • ½ çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı damla sakızı
  • ½ paket kabartma tozu

Yapılışı

  • Yoğurma kabına yağ ve pudra şekerini koyup karıştırın.
  • Nişasta, damla sakızı, kabartma tozu ve unu kontrollü bir şekilde koyarak ele yapışmayan yumuşak hamur yoğurun.
  • Kurabiyenin şekli için minik yuvarlaklar yapın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
  • 180 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika (kontrollü olarak) hafif renk alana kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!


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