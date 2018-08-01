Mis kokulu tatlılara imza atmanızı sağlayacak limonla hazırlanan en güzel 8 tatlı

Limon sorbe, dondurmayı hatırlatsa da aslında dondurmayla pek alakası olmayan bir tatlıdır. İçerisinde süt ürünleri ve yumurta bulunmayan, şerbet ve limon kabuğu rendesiyle yapılan kristalize buzlar da diyebiliriz. Sunumu da tadı kadar etkileyici gerçekten. Tarifin detayları için tıklayın.
Ana yemeğiniz balık ise peşinden bu tatlıyı yemenizi öneririz. Bu tatlı yemek sonrası balığın ağırlığını alacak ekşimsi nefis bir tat... Detayları için tıklayın.
Bu limonlu kek yanındaki taze meyveler ile dünyanın en güzel keki ünvanını hak ediyor! Tarifi için tıklayın.
Lavanta ve limon uyumuna bayılacaksınız. Alıştığınız klasik limonatadan oldukça farklı kat kat daha leziz. Detayları için tıklayın.
Üstü şeker kaplı, içi puf gibi kabarmış, bu meyveli klasik anne kekini, demli çayın yanında servis yapın, sevdiklerinizle paylaşın ve afiyetle yiyin. Tarif için sizi şöyle alalım.
Eğer fazla kremalı, fazla yoğun ve fazla tatlı pastalardan sıkıldıysanız limonlu pasta tam da size göre. Limonun verdiği hafif ekşi ve fresh tat ile enfes bir hal alan bu güzel pastanın tarifi de oldukça keyifli. Tarifi için tıklayın.
Türk mutfağının tadına doyulmaz lezzetlerinden biri olan revaniyi pek çok farklı şekilde yapabilirsiniz. Biz bu sefer limonlusunu denedik ve bu tada aşık olduk aşık! Siz de bu lezzete ortak olmak istiyorsanız tarifi için tıklamalısınız.
Havaların aşırı aşırı ısındığı şu dönemde ister sabah çayına isterseniz akşamüstü kahvesine eşlik edebilecek en ferah lezzetlerden biridir limonlu kek. Hele ki şerbetli olursa! Limonlu tatlıları sevenler için, kendisi mini minnacık ama lezzeti damağınızda bomba gibi patlayan bir kek geliyor... Tıklayınız :)
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