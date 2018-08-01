Mis kokulu tatlılara imza atmanızı sağlayacak limonla hazırlanan en güzel 8 tatlı

Limon sorbe

Limon sorbe, dondurmayı hatırlatsa da aslında dondurmayla pek alakası olmayan bir tatlıdır. İçerisinde süt ürünleri ve yumurta bulunmayan, şerbet ve limon kabuğu rendesiyle yapılan kristalize buzlar da diyebiliriz. Sunumu da tadı kadar etkileyici gerçekten. Tarifin detayları için tıklayın.

Limonlu tahin ezmesi

Ana yemeğiniz balık ise peşinden bu tatlıyı yemenizi öneririz. Bu tatlı yemek sonrası balığın ağırlığını alacak ekşimsi nefis bir tat... Detayları için tıklayın.

Mayalı limonlu kek

Bu limonlu kek yanındaki taze meyveler ile dünyanın en güzel keki ünvanını hak ediyor! Tarifi için tıklayın.

Lavantalı limonata



Lavanta ve limon uyumuna bayılacaksınız. Alıştığınız klasik limonatadan oldukça farklı kat kat daha leziz. Detayları için tıklayın.

Limonlu yaban mersinli anne keki

Üstü şeker kaplı, içi puf gibi kabarmış, bu meyveli klasik anne kekini, demli çayın yanında servis yapın, sevdiklerinizle paylaşın ve afiyetle yiyin. Tarif için sizi şöyle alalım.

Limonlu pasta tarifi

Eğer fazla kremalı, fazla yoğun ve fazla tatlı pastalardan sıkıldıysanız limonlu pasta tam da size göre. Limonun verdiği hafif ekşi ve fresh tat ile enfes bir hal alan bu güzel pastanın tarifi de oldukça keyifli. Tarifi için tıklayın.