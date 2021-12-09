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Misafir dizisi neden final yapıyor? İzleyicileri üzen karar! Misafir dizisi final mi oluyor?

09.12.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de ekrana gelen sevilen dizi Misafir için final haberi geldi. İzleyicileri üzen bu haber sonrası dizinin neden final olduğu merak konusu oldu. Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy gibi başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı dizi 9 Aralık günü yani bu akşam yayınlacak bölümüyle ekranlara veda edecek. Peki Misafir dizisi neden final yapıyor? İşte merak edilenler...

Misafir dizisi neden final yapıyor? İzleyicileri üzen karar! Misafir dizisi final mi oluyor?

Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde yer aldığı Misafir dizisi için final haberi geldi. İzleyicileri üzen gelişmenin ardından dizinin final sebebi araştırılıyor. Büyük umutlar ile başlayan dizinin 5. bölümde final yapması bekleniyor. Peki Misafir dizisi neden final yapıyor?

MİSAFİR DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Misafir'in final yapacağı öğrenilmişti. Perşembe akşamları ekrana gelen Misafir dizisi 9 Aralık'ta yani bu akşam yayınlanacak bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek. “Misafir” dizisinde travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi işlenmekteydi. Dizinin yönetmenliğini Arda Sarıgün üstleniyor ve senaryosunu da Özge Aras kaleme alıyordu.

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Ekran ömrü kısa süren Misafir dizisi 5. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final kararının düşük reytingler sebebiyle alındığı belirtildi.

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI

Buğra Gülsoy
Hazal Kaya
Ozan Dolunay
Salih Demir Ural
Zeyno Asya Orçin
Emir Kaan Özkan
Selen Öztürk
Bülent Şakrak
Nezaket Erden
Berk Yaygın


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FOX Buğra Gülsoy Hazal Kaya
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