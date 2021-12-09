Misafir dizisi neden final yapıyor? İzleyicileri üzen karar! Misafir dizisi final mi oluyor?

Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde yer aldığı Misafir dizisi için final haberi geldi. İzleyicileri üzen gelişmenin ardından dizinin final sebebi araştırılıyor. Büyük umutlar ile başlayan dizinin 5. bölümde final yapması bekleniyor. Peki Misafir dizisi neden final yapıyor?

MİSAFİR DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Misafir'in final yapacağı öğrenilmişti. Perşembe akşamları ekrana gelen Misafir dizisi 9 Aralık'ta yani bu akşam yayınlanacak bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek. “Misafir” dizisinde travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi işlenmekteydi. Dizinin yönetmenliğini Arda Sarıgün üstleniyor ve senaryosunu da Özge Aras kaleme alıyordu.

Ekran ömrü kısa süren Misafir dizisi 5. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final kararının düşük reytingler sebebiyle alındığı belirtildi.

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI

Buğra Gülsoy

Hazal Kaya

Ozan Dolunay

Salih Demir Ural

Zeyno Asya Orçin

Emir Kaan Özkan

Selen Öztürk

Bülent Şakrak

Nezaket Erden

Berk Yaygın



