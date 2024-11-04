Misafirler bayılacak: Büyük boy borcamda ıslak kek tarifi! Yumuşacık soslu ıslak kek nasıl yapılır?

Islak kek büyük küçük herkesin severek tükettiği tatlılardan biri. Özellikle misafir sofralarına servis edebileceğiniz ıslak kek tarifine deneyen herkes bayılıyor. Büyük boy borcamda yapabileceğiniz ıslak kek tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
En sevilen tatlılardan biri olan ıslak kek, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Kolayca hazırlayıp fırına atabileceğiniz ıslak kek tarifini kalabalık misafir sofralarına da tercih edebilirsiniz.
MALZEMELER
5 adet yumurta
1,5 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı kakao
2,5 su bardağı un
2 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Sosu için;
3 su bardağı süt
1 çay bardağı şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
50 gr sütlü çikolata
Üzerini süslemek için;
Hazır beyaz çikolatalı sos
Çilek
TARİF
Yumurta ve şekeri 5 dakika mikserle varsa mutfak şefiyle çırpıyoruz. Tamamen beyazlaşıp mayonez kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz, ardından sıvılar ve katıları ekleyip tekrar düşük ayarda çırpıyoruz.
Yağladığımız büyük boy borcama kek harcımızı yayıyoruz. Harç biraz cıvık gelebilir gözünüze bu sizi korkutmasın olması gereken böylesidir.
180 derece alt üst ayarlı fırında 30 dakika pişirin.
Kek pişerken sosunu hazırlayalım: Tüm malzemeleri sos tenceresine alıp ocağa kayalım. Fokurdayana kadar karıştırarak pişirelim.
Fırından çıkan kek 2 dakika bekletip hemen dilimlenir ve sıcak keke sıcak sos dökülür iyice içine çekmesi beklenir.
Süsleme için beyaz çikolatalı sosu kek dilimlerinin üzerine çizgiler halinde dökün ve yarım çilek dilimleri ekleyin. Kekin süsleme kısmını damak zevkinize göre değişebilirsiniz.
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