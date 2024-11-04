Misafirler bayılacak: Büyük boy borcamda ıslak kek tarifi! Yumuşacık soslu ıslak kek nasıl yapılır?

En sevilen tatlılardan biri olan ıslak kek, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Kolayca hazırlayıp fırına atabileceğiniz ıslak kek tarifini kalabalık misafir sofralarına da tercih edebilirsiniz.

MALZEMELER 5 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı kakao

2,5 su bardağı un

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sosu için;

3 su bardağı süt

1 çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

50 gr sütlü çikolata

Üzerini süslemek için;

Hazır beyaz çikolatalı sos

Çilek

TARİF Yumurta ve şekeri 5 dakika mikserle varsa mutfak şefiyle çırpıyoruz. Tamamen beyazlaşıp mayonez kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz, ardından sıvılar ve katıları ekleyip tekrar düşük ayarda çırpıyoruz.

Yağladığımız büyük boy borcama kek harcımızı yayıyoruz. Harç biraz cıvık gelebilir gözünüze bu sizi korkutmasın olması gereken böylesidir.

180 derece alt üst ayarlı fırında 30 dakika pişirin.

Kek pişerken sosunu hazırlayalım: Tüm malzemeleri sos tenceresine alıp ocağa kayalım. Fokurdayana kadar karıştırarak pişirelim.

Fırından çıkan kek 2 dakika bekletip hemen dilimlenir ve sıcak keke sıcak sos dökülür iyice içine çekmesi beklenir.

Süsleme için beyaz çikolatalı sosu kek dilimlerinin üzerine çizgiler halinde dökün ve yarım çilek dilimleri ekleyin. Kekin süsleme kısmını damak zevkinize göre değişebilirsiniz.

Kek tamamen soğuduktan sonra servise hazırdır.

AFİYET OLSUN!