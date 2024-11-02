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Hamursuz pratik lahmacun tarifi! Çıtır çıtır lahmacun nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.11.2024 16:38
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Lahmacun tarifi ülkemizde oldukça yaygın olarak tüketilen ve sevilen lezzetlerden biri. Restoranlarda yediğiniz taş fırında pişen nefis lahmacunu evde kendi fırınınızda da pişirebilirsiniz. Hamur açmaya vaktim yok diyorsanız bu hamursuz çıtır çıtır lahmacun tarifi tam size göre. Peki, hamursuz pratik lahmacun nasıl yapılır?

Hamursuz pratik lahmacun tarifi! Çıtır çıtır lahmacun nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon -

Lahmacun tarifi en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Arasına taze yeşillikler ve limon ile dürüm haline getirilerek servis edilen lahmacunun yanına ayran da çok yaşıyor. Hamursuz çıtır lahmacun tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 500 gr kıyma
  • 3 adet yufka
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay bardağı domates rendesi
  • Kimyon, karabiber, tuz, pulbiber, nane
  • 2 adet Yeşil, kırmızı biber
  • 1 soğan
  • Zeytinyağı
  • Sos için:
  • 1 çay bardağı su
  • 2 yemek kaşığı un

TARİF

  • Öncelikle iç harcımız için kıyma ile beraber diğer malzemeleri güzelce karıştırıyoruz.
  • Daha sonra yufkamızı fırın tepsisinin boyutuna göre katlıyoruz. Üzerine sostan sürüyoruz. Yufkayı çok ıslatmıyoruz.
  • Üzerine kıyma harcımızdan ekliyoruz. Çok kalın olmayacak ve yufkanın her yeri kaplanacak şekilde ince bir tabaka halinde yayıyoruz.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında en alt kısmında pişiriyoruz.
  • Altını ara ara kontrol ediyoruz. Kıymalar da kızardığı zaman hazır demektir.
  • Yanına yeşillik ve limon ile sıcak servis ediyoruz.

AFİYET OLSUN!

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