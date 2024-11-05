En kolay mercimek köftesi tarifi! Tam ölçülü mercimek köftesi nasıl yapılır?

Mercimek köftesi tarifi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Tam ölçülü mercimek köftesini ister misafir sofralarına ister beş çayına servis edebilirsiniz. Peki, tam ölçülü mercimek köftesi nasıl yapılır? Özellikle gün sofralarında tercih edilen mercimek köftesinin adım adım tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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