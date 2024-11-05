YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. En kolay mercimek köftesi tarifi! Tam ölçülü mercimek köftesi nasıl yapılır?

En kolay mercimek köftesi tarifi! Tam ölçülü mercimek köftesi nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.11.2024 13:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mercimek köftesi tarifi nasıl yapılır diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Tam ölçülü mercimek köftesini ister misafir sofralarına ister beş çayına servis edebilirsiniz. Peki, tam ölçülü mercimek köftesi nasıl yapılır? Özellikle gün sofralarında tercih edilen mercimek köftesinin adım adım tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En kolay mercimek köftesi tarifi! Tam ölçülü mercimek köftesi nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon -

Mercimek köftesi tarifini yapanların en çok şikayet ettikleri konu, kıvamını ayarlamakta zorlanıyor olmak. Bu tarif ile artık tam kıvamında ve leziz mercimek köftesi yapabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1,5 su bardağı ince bulgur
  • 3 su bardağı su
  • 1 adet büyük boy kuru soğan
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pulbiber
  • Tuz
  • Maydonoz
  • Yeşil soğan

TARİF

  • Öncelikle mercimeği iyice yıkayalım. 3 su bardağı suyla mercimeği kaynamaya bırakalım.
  • Kaynayan mercimeğe bulguru da ekleyip ağzı kapalı dinlenmeye bırakalım.
  • O dinlenirken iç harcı hazırlayalım.
  • Öncelikle soğanları çok diri olmayacak şekilde doğrayalım bol yağda pişirelim.
  • Ardından salça ve baharatları ekleyelim.
  • Bu esnada yarım çay bardağı kadar su döküp salçayı açalım. İyice pişen harcı mercimek ve bulgura ekleyelim.
  • Maydonoz ve kuru soğanı da ekleyip yoğuralım. Ardından şekil verdiğimiz köfteleri servis edelim.

AFİYET OLSUN!

Misafirler bayılacak: Büyük boy borcamda ıslak kek tarifi! Misafirler bayılacak: Büyük boy borcamda ıslak kek tarifi!
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
mercimek koftesi tarifi
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu liderler turuna çıktı, Bahçeli kapıyı kapattı

İmamoğlu liderler turuna çıktı, Bahçeli kapıyı kapattı

Dere yatağında altın buldu! Kendisi de inanmadı

Dere yatağında altın buldu! Kendisi de inanmadı

Tarihi seçimde bomba paniği

Tarihi seçimde bomba paniği

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut hakkında üzen haber

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut hakkında üzen haber

Transferde ortalık karıştı! F.Bahçe harekete geçti... Osimhen'e teklif!

Transferde ortalık karıştı! F.Bahçe harekete geçti... Osimhen'e teklif!

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı! "Sezon bitti! Böyle giderse şampiyon olacaklar"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.