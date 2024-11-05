En kolay mercimek köftesi tarifi! Tam ölçülü mercimek köftesi nasıl yapılır?

Mercimek köftesi tarifini yapanların en çok şikayet ettikleri konu, kıvamını ayarlamakta zorlanıyor olmak. Bu tarif ile artık tam kıvamında ve leziz mercimek köftesi yapabilirsiniz.

MALZEMELER 1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince bulgur

3 su bardağı su

1 adet büyük boy kuru soğan

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pulbiber

Tuz

Maydonoz

Yeşil soğan

TARİF Öncelikle mercimeği iyice yıkayalım. 3 su bardağı suyla mercimeği kaynamaya bırakalım.

Kaynayan mercimeğe bulguru da ekleyip ağzı kapalı dinlenmeye bırakalım.

O dinlenirken iç harcı hazırlayalım.

Öncelikle soğanları çok diri olmayacak şekilde doğrayalım bol yağda pişirelim.

Ardından salça ve baharatları ekleyelim.

Bu esnada yarım çay bardağı kadar su döküp salçayı açalım. İyice pişen harcı mercimek ve bulgura ekleyelim.

Maydonoz ve kuru soğanı da ekleyip yoğuralım. Ardından şekil verdiğimiz köfteleri servis edelim.

AFİYET OLSUN!