Misafirlerinizi doyuracak çok lezzetli islim kebabı! Ramazan’ın 8. Gününde kolayca yapacağınız kolay ve lezzetli iftar menüsü

Ramazan ayında sürekli ne pişirsem diye düşünüyorsanız sizin için hazırladığımız menülerden yararlanabilirsiniz. Bugün hazırladığımız menü ile hem lezzetli hem de doyurucu bir masa hazırlamanız mümkün.
İSLİM KEBABI TARİFİ
MALZEMELER
- 4 adet orta boy patlıcan
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet orta boy domates
- 2 adet orta boy yeşil biber
Köftesi için
- 500 gram orta yağlı kıyma
- 1 adet orta boy kuru soğan(rendelenmiş)
- 4 yemek kaşığı galeta unu
- 2 diş sarımsak(ezilmiş)
- 1 adet yumurta
- 1çay kaşığı tuz
- 1çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
Sosu için
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet domates(rendelenmiş)
- 1 diş sarımsak(ezilmiş)
- ½ su bardağı sıcak su
- ½ çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
- Kabuklarını alacalı şekilde soyduğunuz patlıcanları keskin bir bıçak yardımıyla uzun ince şeritler halinde dilimleyin. Acısının çıkması için tuzlu suda bekletin.
- Orta yağlı dana kıymayı karıştırma kabına alın. Rendelenmiş kuru soğan, yumurta ve galeta unu, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kimyon katın.
- Köfte harcını özleşene kadar yaklaşık 10-15 dakika yoğurun. Köfte harcını altı cevizden biraz daha büyük parçalar ayırın
- Avuç içinizde yuvarladığınız köfteleri, tavada arkalı önlü ters çevirerek pişirin.
- Tuzlu suda dinlenen patlıcanların suyunu süzüp bol suda durulayın. Üzerlerini bir kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Yağı kızdırdığınız tavada arkalı önlü ters çevirerek kızartın. Fazla yağını kağıt havlu yardımıyla alın.
- Sap kısımlarını aldığınız yeşil biberleri dört eşit parçaya bölün. Cherry domatesleri ikiye bölün.
- İki adet kızarmış patlıcan şeridini artı şeklini alacak şekilde servis tabağına yerleştirin. Orta kısmına bir adet kızarmış köfte koyup kapatın.
- Üzerine bir parça yeşil biber ve cherry domates yerleştirip kürdanla tutturun. Tüm köfteleri aynı şekilde patlıcan şeritlerine sardıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin.
Sosu için
- Zeytinyağını küçük bir sos tenceresinde kızdırın. Rendelenmiş domates ve sarımsağı pişirin. Tuz ve karabiberini de ekledikten sonra 4-5 dakika kadar kaynatıp ocaktan alın.
- Hazırladığınız sosu patlıcanları aldığınız fırın tepsisine aktarın.
- İslim kebaplarını önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirdikten sonra sıcak olarak servis edin. Afiyetler olsun!
TEREYAĞLI PİLAV TARİFİ
- 2 su bardağı pilavlık pirinç
- 3,5 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı arpa şehriye
- 1,5 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
- Pirinci yıkayın ve suyunun süzülmesi için bir kenarda süzgecin içinde bekletin.
- Zeytinyağı ve tereyağını yayvan bir tencereye alın. Arpa şehriyeleri altın sarısı renk alana kadar kavurun.
- Süzülmüş pirinci ilave ederek kavurmaya başlayın.
- Tuzu ilave edin.
- Pirinci sürekli karıştırarak 3-4 dakika kısık ateşte kavurduktan sonra içerisine 3,5 su bardağı kaynar su ekleyin.
- Tencerenin kapağını kapatın. Önce yüksek ateşte 3-4 dakika, daha sonra orta ateşte 3-4 dakika, en son da kısık ateşte tane tane olup, suyunu çeken kadar pişirin.
- Suyunu çekince ocaktan alın ve 20 dakika boyunca demlenmeye bırakın.
- Sonrasında dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.
CACIK TARİFİ
- 3 su bardağı yoğurt
- 1,5 su bardağı soğuk su
- 4 adet orta boy salatalık
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- ¼ demet dereotu
SERVİSİ İÇİN
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı (arzuya göre)
- 1 tatlı kaşığı sirke (arzuya göre)
- 1 tatlı kaşığı kuru nane (arzuya göre)
YAPILIŞI
- Bol suda yıkayıp kuruladığınız salatalıkların uç kısımlarını kestikten sonra kabuklarını alacalı şekilde soyun.
- Salatalıkları küçük küpler halinde kesin, arzuya göre rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.
- Küçük parçalar halinde kestiğiniz sarımsakları tuz ilavesiyle havanda ezin. Dereotunu incecik kıyın.
- Salatalık küpleri, ezilmiş sarımsak ve incecik kıyılmış dereotunu yoğurda katın. Azar azar eklediğiniz soğuk suyla karıştırdığınız cacığın kıvamını ayarlayın.
- Servisi öncesinde zeytinyağı, sirke ve kuru nane ilave ettiğiniz cacığı servis kaselerine paylaştırın.
ŞEKERPARE TARİFİ
MALZEMELER
- 125 gram oda ısısında margarin
- Yarım su bardağı pudra şekeri
- 3 çorba kaşığı silme irmik
- 1 adet yumurta
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 çay kaşığı silme kabartma tozu
- 1 çay bardağı fındık
Şerbeti için
- 2 su bardağı şeker
- 3 su bardağı su
- 4-5 damla limon suyu
YAPILIŞI
- Karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırın.
- Yumurtayı ilave edip tekrar karıştırın.
- İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin.
- Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlayın.
- Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştirin.
- Yağlanmış fırın tepsisine dizin.
- 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
- Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişirin.
- İndirmeye yakın limon suyunu ekliyoruz 2-3 dakika daha pişirin.
- Pişen şerbeti ılınmaya bırakın.
- Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdirin.
AFİYET OLSUN
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