Mısır çöllerindeki 40 milyon yıllık balina fosilleri!

Mısır'da Akdeniz kıyısından yaklaşık 300 kilometre güneyde yer alan Feyyum kentinin etrafındaki çöllerde "dünyanın en iyi balina fosilleri" bulunuyor. Uzmanlar, buradaki 10 büyük balina fosilinin 40 milyon yıllık olduğunu belirtiyor. Yabancı arkeologlar tarafından 1903'te keşfedilen bölge Vadi el-Hıtan (Balina Vadisi) olarak isimlendiriliyor. Başkent Kahire'nin 130 kilometre güneyinde yer alan Balina Vadisi'nde bugüne kadar 400'den fazla deniz canlısının fosiline rastlanmış. 2005 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen alan, "dünyanın en iyi balina fosillerinin bulunduğu bölge" olarak kabul ediliyor.

40 MİLYON YILLIK BALİNA FOSİLLERİ

Uzun yıllardır bölgede araştırma yapan arkeologlar, 40 milyon sene önce Kuzey Afrika'nın tamamının ve bu bölgenin okyanus suları altında olduğunu bilimsel verilere dayanarak ispat etmiş durumda.

Feyyum çevresindeki çöllerde bulunan 10 büyük hayvan fosilinin de Basilosaurus türü balinalara ait olduğu tespit edildi.

Basilosaurus, yaklaşık 36-45 milyon yıl önce yaşamış, yeryüzünde görülen dev boyutlardaki ilk balina türü olarak biliniyor. Büyüklüğü bir yana bırakılırsa, tip olarak yunusları andırdığı tahmin ediliyor.

Büyük beyaz köpek balığının iki-üç katı büyüklüğündeki Basilosaurus türü balinaların, 12 ila 25 metre boyunda olduğu ve ağırlıklarının 7 tona kadar çıktığı söyleniyor.

Günümüzdeki balinalardaki gibi bir hava deliği bulunmadığından nefes alabilmek için kafasını tamamen suyun dışına çıkarması gereken bu hayvanın, denizdeki bütün canlıları yediği ve nehirler aracılığıyla ormanların içlerine kadar girdiği de öngörülüyor.