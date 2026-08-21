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Mısır tezgahıyla ünlenmişti! "Yakışıklı Mısırcı”nın 1,5 milyon TL'lik yeni aracı dikkat çekti

Sosyal medyada “Yakışıklı Mısırcı” olarak ünlenen Alper Temel, mısır tezgahının ardından bu kez yeni motosikletiyle gündeme geldi. Temel'in yaklaşık 1,5 milyon TL piyasa değerine sahip BMW S1000RR model motosikletle görüntülenmesi dikkat çekerken, gezinti sırasında kendisini tanıyanların gösterdiği ilgi de öne çıktı.

Mısır tezgahıyla ünlenmişti! "Yakışıklı Mısırcı”nın 1,5 milyon TL'lik yeni aracı dikkat çekti
Gökçen Kökden

Mısır satarken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla geniş bir kitle tarafından tanınmaya başlayan Alper Temel, popülerliğini sürdürüyor. Sosyal medyada özellikle dış görünüşü ve tezgah başındaki sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Temel, bu kez yaptığı yeni alışverişle konuşulmaya başladı.

Mısır tezgahıyla ünlenmişti! "Yakışıklı Mısırcı”nın 1,5 milyon TL lik yeni aracı dikkat çekti 1

1,5 MİLYON TL'LİK MOTOSİKLET ALDI

“Yakışıklı Mısırcı”nın yeni aracının BMW'nin S1000RR modeli olduğu görüldü. Motosikletin piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu belirtildi. Yeni motosikletiyle yola çıkan Temel'in gezintisi sırasında yaşananlar da sosyal medyadaki şöhretinin günlük hayatına nasıl yansıdığını gözler önüne serdi.

YOLDA GÖRENLER ÖNÜNÜ KESTİ

Mısır tezgahıyla ünlenmişti! "Yakışıklı Mısırcı”nın 1,5 milyon TL lik yeni aracı dikkat çekti 2

Temel'i motosikleti üzerinde fark eden hayranları yanına gelerek kendisiyle görüşmek ve fotoğraf çektirmek istedi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Temel'in ise kendisiyle buluşmak isteyenlere farklı bir adres gösterdiği öne sürüldü.

HAYRANLARINI MISIR TEZGAHINA YÖNLENDİRDİ

Mısır tezgahıyla ünlenmişti! "Yakışıklı Mısırcı”nın 1,5 milyon TL lik yeni aracı dikkat çekti 3

İddiaya göre Temel, kendisiyle görüşmek isteyenlere buluşma noktası olarak ünlenmesini sağlayan mısır tezgahını işaret etti. Hayranlarının ilgisine sakin bir şekilde karşılık veren Temel'in, kendisini görmek isteyenleri tezgahının bulunduğu yere yönlendirdiği belirtildi.

Mısır tezgahında başlayan sosyal medya şöhretinin ardından geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Alper Temel, böylece bu kez yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki motosikleti ve yolda karşılaştığı yoğun ilgiyle adından söz ettirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya yaşam
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