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Yeni Apple CEO'su hızlı başladı: Ayda birden, haftada birkaç güne çıkardı!

Apple’da geçen ay CEO’luk görevini devralan John Ternus, ürün tasarımını “büyük bir öncelik” hâline getirirken Apple’ın tasarım ekipleriyle de çok daha yakından çalışmaya başladı. Öyle ki önceki CEO Tim Cook, Apple’ın tasarım stüdyosundaki çalışmalara en fazla ayda bir kez giderken, Ternus haftada birkaç kez bizzat katılıyor.

Yeni Apple CEO'su hızlı başladı: Ayda birden, haftada birkaç güne çıkardı!
Enes Çırtlık

Apple’da CEO’luk koltuğuna geçen John Ternus, ürün tasarımına daha fazla ağırlık veriyor. Gurman’ın Power On bülteninde aktardığına göre Ternus, endüstriyel tasarım ve insan arayüzü ekiplerinin çalışmalarına doğrudan dâhil oluyor.

Yeni Apple CEO su hızlı başladı: Ayda birden, haftada birkaç güne çıkardı! 1

TASARIM STÜDYOSUNA HAFTADA BİRKAÇ KEZ GİDİYOR

Gurman’a göre Ternus, daha önce Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu yöneticisi olarak, iki birim arasında gereken yakın koordinasyon nedeniyle tasarım stüdyosunun çalışmalarına zaten bir ölçüde dâhil oluyordu. Ancak CEO olmasının ardından endüstriyel tasarım ve insan arayüzü ekiplerinin çalışmalarına yoğunlaştığı belirtiliyor.

Yeni Apple CEO su hızlı başladı: Ayda birden, haftada birkaç güne çıkardı! 2

Gurman’a göre Ternus, Apple’ın tasarım stüdyosundaki çalışmalara haftada birkaç kez bizzat katılıyor ve bazen stüdyoyu tek bir gün içinde birden fazla kez ziyaret ediyor.

Bu yaklaşım, Apple’ın eski CEO’su Tim Cook döneminden farklılık gösteriyor. Gurman, Cook’un tasarım stüdyosunu genellikle en fazla ayda bir kez, yaklaşık bir saatliğine ziyaret ettiğini belirtiyor.

TIM COOK’TAN FARKLI BİR GEÇMİŞE SAHİP

Ternus ile Cook arasındaki fark yalnızca tasarım stüdyosuna ayrılan zamanla sınırlı değil. Daha çok tedarik zinciri alanındaki uzmanlığıyla tanınan Cook’un aksine Ternus, mühendislik kökenli.

Yeni CEO’nun şirket yönetimindeki görev dağılımını da buna göre şekillendirdiği aktarılıyor.

Yeni Apple CEO su hızlı başladı: Ayda birden, haftada birkaç güne çıkardı! 3

FİNANS VE TEDARİK ZİNCİRİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE DİĞER YÖNETİCİLERE BIRAKIYOR

Gurman’a göre Ternus, Apple’ın finansal işlerini finanstan sorumlu yönetici Kevan Parekh’e, tedarik zincirini ise operasyonlardan sorumlu yönetici Sabih Khan’a büyük ölçüde bırakıyor.

Bu görev dağılımı sayesinde Ternus’un mühendislik ve tasarım tarafına daha fazla zaman ayırabildiği belirtiliyor.

Yeni Apple CEO su hızlı başladı: Ayda birden, haftada birkaç güne çıkardı! 4

APPLE’IN BAŞINDA ARTIK ÜRÜN ODAKLI BİR İSİM VAR

John Ternus’un CEO olmasıyla birlikte Apple’ı artık ürün odaklı bir isim yönetiyor.

Kaynak: MacRumors

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Anahtar Kelimeler:
Apple John Ternus
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